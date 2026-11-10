Cuándo se oficializará la renovación de Lionel Scaloni como DT de la Selección argentina

Finalmente, tras pulir la letra chica para definir los contratos de Scaloni y sus colaboradores, la dirigencia logró su objetivo prioritario: asegurar al estratega nacido en Pujato, en principio, hasta 2030.

Desde su llegada en 2018 tras el fracaso en Rusia, el Gringo renovó las bases, potenció a Messi y encadenó un ciclo legendario de 107 partidos (83 victorias, 14 empates y 10 derrotas) que incluyó dos Copas América (2021 y 2024), la Finalissima (2022) y el Mundial de Qatar 2022.

Tras el retiro de Lionel Messi, Cuti Romero es el nuevo capitán de la Selección argentina.

El escenario post Messi implica resolver la pérdida de peso en el vestuario: Nicolás Otamendi dejó la Selección, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso no están siendo convocados, y Ángel Di María ya se había retirado. Si bien Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico continúan, restará ver si llegan a la cita de 2030.

A pesar de las ausencias y de las decisiones difíciles por tomar en el rearmado, el recambio apoyará sus cimientos en una base consolidada que ostenta dos Mundiales encima y llegará en plenitud al tercero: Dibu Martínez, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.