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Cuándo se oficializará la renovación de Lionel Scaloni como DT de la Selección argentina

Lionel Scaloni, con contrato vigente hasta diciembre del corriente año, llegó a un acuerdo para extender su vínculo como DT de la Selección argentina

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Lionel Scaloni y Claudio Tapia llegaron a un acuerdo para la renovación del DT.

Lionel Scaloni y Claudio Tapia llegaron a un acuerdo para la renovación del DT.

Este jueves 12 de noviembre, en la previa del amistoso ante Uruguay, Lionel Scaloni brindará una conferencia de prensa histórica. El DT anunciará su renovación con la Selección argentina tras llegar a un acuerdo con Claudio Tapia. De esta manera, queda atrás toda la incertidumbre que se generó tras la derrota en la final del Mundial 2026 ante España.

A casi cuatro meses del "no sé si voy a segui", que mantuvo en vilo al pueblo argentino, el oriundo de Pujato extenderá su vínculo con la Albiceleste. De esta manera el campeón de Qatar 2022 se convertirá en el primer entrenador en liderar al seleccionado nacional durante tres ciclos mundialistas consecutivos.

El nuevo desafío de Scaloni hasta 2030 y la reconstrucción sin el 10

La mecha para la renovación del vínculo se encendió durante la última fecha FIFA, la primera post Copa del Mundo y enmarcada por el retiro de Lionel Messi. En esos días, una foto difundida por la AFA entre el DT y el presidente dio la primera señal positiva.

Finalmente, tras pulir la letra chica para definir los contratos de Scaloni y sus colaboradores, la dirigencia logró su objetivo prioritario: asegurar al estratega nacido en Pujato, en principio, hasta 2030.

Desde su llegada en 2018 tras el fracaso en Rusia, el Gringo renovó las bases, potenció a Messi y encadenó un ciclo legendario de 107 partidos (83 victorias, 14 empates y 10 derrotas) que incluyó dos Copas América (2021 y 2024), la Finalissima (2022) y el Mundial de Qatar 2022.

Tras el retiro de Lionel Messi, Cuti Romero es el nuevo capit&aacute;n de la Selecci&oacute;n argentina.

Tras el retiro de Lionel Messi, Cuti Romero es el nuevo capitán de la Selección argentina.

El escenario post Messi implica resolver la pérdida de peso en el vestuario: Nicolás Otamendi dejó la Selección, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso no están siendo convocados, y Ángel Di María ya se había retirado. Si bien Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico continúan, restará ver si llegan a la cita de 2030.

A pesar de las ausencias y de las decisiones difíciles por tomar en el rearmado, el recambio apoyará sus cimientos en una base consolidada que ostenta dos Mundiales encima y llegará en plenitud al tercero: Dibu Martínez, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

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