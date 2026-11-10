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Uno de los más polémicos

Teo Gutiérrez se retiró con un golazo, declaraciones explosivas y recibió un regalo insólito

Junior de Barranquilla ganó en la última presentación de Teo Gutiérrez como local y el ex delantero de River ya tiene la fecha de su último partido oficial

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Se baja el telón para Teo Gutiérrez.

Se baja el telón para Teo Gutiérrez.

Teófilo Gutiérrez confirmó que colgará los botines al cierre de la temporada con la camiseta de Junior de Barranquilla, donde se convirtió en ídolo, referente y multicampeón. En la última función ante su público, el delantero selló una jornada inolvidable: marcó un golazo, recibió un obsequio insólito y sorprendió a todos al comparar al conjunto colombiano con el Real Madrid.

Así, el ex delantero de River le pone el broche a una carrera repleta de títulos, polémicas y goles, en la que dejó bien en claro que podía triunfar o fracasar, pero jamás pasar desapercibido en la primera plana deportiva.

Teo Guti&eacute;rrez cay&oacute; de rodillas frente a sus hinchas.

Teo Gutiérrez cayó de rodillas frente a sus hinchas.

Teo Gutiérrez se retiró frente a su público con un golazo

Junior de Barranquilla recibió el lunes por la noche a Cúcuta Deportivo en el partido correspondiente a la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026 en lo que representó el último partido de Teo Gutiérrez frente a su público.

Allí, el ex River convirtió el segundo tanto tras una pared exquisita y lo festejó a pura picardía: se quitó la camiseta y se palmeó el abdomen, en un claro guiño a que su estado físico ya no es el de antaño.

Además, luego del partido, enfrentó los micrófonos donde defendió el rendimiento del equipo y lo comparó con uno de los conjuntos más importantes del mundo: "El Real Madrid no ganó títulos en este año (2025-2026), Junior ganó dos; este semestre no ha sido fácil, ya tenemos acostumbrada a la gente, pero nos quedamos con el legado de dejar todo por este club".

En cuanto a cómo desea que los hinchas del conjunto colombiano lo recuerden, expresó: "Quiero que me recuerden como ese loco bonito que hacía respetar la camiseta de Junior ante cualquier rival".

"Es una noche mágica, soñada con un gol, se lo dedico a Dios y a mi abuela, que fue la más importante para que volviera a Junior en 2017. Lo demás es historia, gracias a todos los que me enseñaron a amar la camiseta de Junior", agregó el delantero.

El ins&oacute;lito regalo que recibi&oacute; Teo Guti&eacute;rrez.

El insólito regalo que recibió Teo Gutiérrez.

Teo Gutiérrez recibió regalos en su último partido como local

En una de las perlitas de las noches el ex Millonario recibió un insólito regalo de parte de Wilman Roldán ya que, además de llevarse la pelota, el árbitro le obsequió el silbato con el que Teo se retiró frente a su público.

El delantero de 41 años tiene contrato con Junior hasta el 31 de diciembre por lo que su último partido será el jueves 12 de noviembre, con horario oficial por confirmar; con esa camiseta convirtió 107 goles y consiguió siete títulos (4 ligas, 2 superligas y una copa).

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