Taty Castellanos es la prioridad de River: los detalles que acercan al mendocino al fútbol argentino

Desde Europa afirman que el club de Núñez ya inició los contactos para concretar la transferencia durante el mercado de pases de enero y el Taty estaría decidido a dejar el Wsert Ham equipo con el que marcó solo un gol en la actual temporada del Championship, lejos de las expectativas de hinchas y dirigentes del club londinense.

Valentín Castellanos dejaría el West Ham para jugar en River.

El delantero mendocino, de 28 años, ha manifestado más de una vez que le gustaría jugar en el fútbol argentino, más precisamente en River, y en el club analizan dos opciones: un préstamo con opción de compra y adquirir un porcentaje del pase.