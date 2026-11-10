Taty Castellanos es la prioridad de River: los detalles que acercan al mendocino al fútbol argentino

Tal como ocurrió en 2021, cuando Marcelo Gallardo era el DT, River tiene como prioridad el pase de Valentín Castellanos quien actualmente juega en el West Ham, en la segunda división de Inglaterra.
River tiene como prioridad el pase de Valentín Castellanos quien actualmente juega en el West Ham, en la segunda división de Inglaterra.
Tal como ocurrió en 2021, cuando Marcelo Gallardo era el DT, River tiene como prioridad el pase de Valentín Castellanos quien actualmente juega en el West Ham, en la segunda división de Inglaterra.
Desde Europa afirman que el club de Núñez ya inició los contactos para concretar la transferencia durante el mercado de pases de enero y el Taty estaría decidido a dejar el Wsert Ham equipo con el que marcó solo un gol en la actual temporada del Championship, lejos de las expectativas de hinchas y dirigentes del club londinense.
El delantero mendocino, de 28 años, ha manifestado más de una vez que le gustaría jugar en el fútbol argentino, más precisamente en River, y en el club analizan dos opciones: un préstamo con opción de compra y adquirir un porcentaje del pase.
En Núñez entienden que necesitan un delantero con gol y son optimistas con poder concretar el pase aún cuando Castellanos tiene contrato vigente, y bastante alto, y todavía no se hizo una oferta oficial.
Formado en Murialdo y valuado según Trasnfermarkt en 28 millones de euros, Valentín Castellanos emigró en inferiores a la Universidad de Chile y luego hizo toda su carrera profesional en el exterior jugando en Montevideo City Torque, New York City FC, Girona de España, Lazio y West Ham.
En el club inglés, además de haber descendido de categoría, sus números indican 11 goles y 5 asistencias en 39 partidos, mientras que en la temporada actual hizo 4 goles en 17 encuentros, aunque en el Championship solo marcó un tanto en 14 fechas.