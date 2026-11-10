Inicio Ovación Rugby
Rugby juvenil

San Isidro Club, el mejor de los campeones M16 en el Torneo Beto Jofré que organizó Los Tordos

Los Tordos Rugby Club fue anfitrión del mejor rugby juvenil del país en la primera edición del Torneo Nacional de Clubes Campeones M16 Beto Jofré que fue ganado por el SIC.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
SIC fue el mejor del Torneo Beto Jofré.

SIC fue el mejor del Torneo Beto Jofré.

En el año de su 65 aniversario Los Tordos Rugby Club fue anfitrión del mejor rugby juvenil del país en la primera edición del Torneo Nacional de Clubes Campeones M16 Beto Jofré en el que participaron los mejores equipos de las 7 uniones más importantes del rugby argentino y el local.

Lo mejor del rugby juvenil del país jugó en Los Tordos.

Lo mejor del rugby juvenil del país jugó en Los Tordos.

Con una organización a la altura de las circunstancias, se llevó a cabo el certamen que forma parte del calendario oficial de la UAR, fue declarado de interés por la Cámara de Senadores de la Legislatura de Mendoza y contó con el apoyo de la Subsecretaría de Deporte de Mendoza, la Municipalidad de Guaymallén y la impecable transmisión de Los Tordos TV a través de Youtube, con números récord de audiencia.

Tras el arribo de las delegaciones y la recepción oficial en la que se llevó a cabo el sorteo de los partidos y estuvo presente la familia del querido Beto Jofré, el sábado a la mañana se jugó la primera ronda y el domingo se disputaron las semifinales a la mañana y las finales por la tarde. Además, el domingo también hubo partidos amistosos para los equipos B y de esa manera todos los chicos pudieron disfrutar de dos jornadas a pleno sol y con mucho rugby.

San Isidro Club, campeón de campeones de M16

Después de dos días de intensa competencia los finalistas fueron San Isidro Club y Marista, representantes de las uniones de Buenos Aires y Cuyo, respectivamente. Fue una gran final en la que el SIC tuvo que extremar todos sus recursos para superar a un durísimo rival por un ajustado 14 a 10.

El conjunto zanjero había vencido previamente a Santa Fe RC 57 a 7 y en semifinales al Tala 31 a 8, mientras que Marista, de gran campaña, superó a Atlético del Rosario 22 a 0 y a Tucumán RC 14 a 12.

En la premiación, además de a los dos equipos finalistas, se distinguió también a Santa Fe RC con el premio fair play (por decisión de los árbitros) y a Tobías Alais, apertura del San Isidro Club, como el mejor jugador del torneo. También, entre todos los participantes y chicos que se acercaron a ver el torneo, se sortearon dos viajes a Nueva Zelanda a través de Orbe Travel para disfrutar de una experiencia deportiva y cultural. Los ganadores fueron el salteño Joaquín Sylvester (Tigres) y Benjamín García Guevara (Los Tordos).

“Estamos muy contentos y orgullosos de haber podido concretar este Torneo Beto Jofré, en homenaje a un referente que tuvo el rugby del club y de la provincia. Esto empezó hace más de un año cuando un grupo de locos impulsó la idea y se puso a trabajar hasta que se hizo realidad con un fin de semana espectacular de rugby y una primera edición que nos deja más que satisfechos y nos pone la vara muy alta para el futuro”, expresó Juan Cruz Cardoso, presidente de Los Tordos.

Todos los resultados del Torneo Nacional de Clubes Campeones M16 Beto Jofré

Primera ronda

  • Marista 22 – Atlético del Rosario 0
  • Los Tordos 13 – Tucumán RC 20
  • Tigres 10 – Tala 26
  • San Isidro Club 57 – Santa Fe RC 7

Semifinales

Zona Roja

  • Los Tordos 17 – Atlético del Rosario 19
  • Tigres 32 – Santa Fe RC 5

Zona Azul

  • Marista 14 – Tucumán RC 12
  • San Isidro Club 31 – Tala 8

Finales

  • Los Tordos 40 – Santa Fe RC 7
  • Tigres 21 – Atlético del Rosario 0
  • Tala 12 – Tucumán RC 7
  • San Isidro Club 14 – Marista 10

Más sobre Rugby

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas