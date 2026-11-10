San Isidro Club, el mejor de los campeones M16 en el Torneo Beto Jofré que organizó Los Tordos

San Isidro Club, campeón de campeones de M16

Después de dos días de intensa competencia los finalistas fueron San Isidro Club y Marista, representantes de las uniones de Buenos Aires y Cuyo, respectivamente. Fue una gran final en la que el SIC tuvo que extremar todos sus recursos para superar a un durísimo rival por un ajustado 14 a 10.

El conjunto zanjero había vencido previamente a Santa Fe RC 57 a 7 y en semifinales al Tala 31 a 8, mientras que Marista, de gran campaña, superó a Atlético del Rosario 22 a 0 y a Tucumán RC 14 a 12.

En la premiación, además de a los dos equipos finalistas, se distinguió también a Santa Fe RC con el premio fair play (por decisión de los árbitros) y a Tobías Alais, apertura del San Isidro Club, como el mejor jugador del torneo. También, entre todos los participantes y chicos que se acercaron a ver el torneo, se sortearon dos viajes a Nueva Zelanda a través de Orbe Travel para disfrutar de una experiencia deportiva y cultural. Los ganadores fueron el salteño Joaquín Sylvester (Tigres) y Benjamín García Guevara (Los Tordos).

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“Estamos muy contentos y orgullosos de haber podido concretar este Torneo Beto Jofré, en homenaje a un referente que tuvo el rugby del club y de la provincia. Esto empezó hace más de un año cuando un grupo de locos impulsó la idea y se puso a trabajar hasta que se hizo realidad con un fin de semana espectacular de rugby y una primera edición que nos deja más que satisfechos y nos pone la vara muy alta para el futuro”, expresó Juan Cruz Cardoso, presidente de Los Tordos.

Todos los resultados del Torneo Nacional de Clubes Campeones M16 Beto Jofré

Primera ronda

Marista 22 – Atlético del Rosario 0

Los Tordos 13 – Tucumán RC 20

Tigres 10 – Tala 26

San Isidro Club 57 – Santa Fe RC 7

Semifinales

Zona Roja

Los Tordos 17 – Atlético del Rosario 19

Tigres 32 – Santa Fe RC 5

Zona Azul

Marista 14 – Tucumán RC 12

San Isidro Club 31 – Tala 8

Finales