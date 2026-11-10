Los veterinarios coinciden: qué significa que tu perro ladre a las visitas y por qué no castigarlos

Cuando un perro ladra de manera constante y con el cuerpo rígido ante la llegada de visitas, por lo general está manifestando una situación de estrés.

Si tu perro le ladra a las visitas en tu casa, no debes retarlo.

El animal percibe al desconocido como un elemento impredecible que altera su espacio seguro. En otros casos, la emoción dominante es la ansiedad por anticipación o la pura excitación acumulada que no sabe canalizar de otra manera.

El error del castigo: qué dicen los expertos

Ante la incomodidad de los gritos y los sobresaltos, la reacción más común en casa suele ser el grito, el empujón o el castigo físico leve para "corregir" al perro. No obstante, los profesionales advierten que este método es un callejón sin salida.

Cuando se castiga a un animal en plena situación de alerta, lo único que se logra es confirmar sus peores sospechas: asociar la llegada de una persona nueva con un estímulo todavía más negativo (el enojo y la agresión del propio tutor). Lejos de calmarse, el nivel de adrenalina se dispara y el perro aprende que la visita trae aparejado un castigo, por lo que su temor y su necesidad de defensiva aumentarán en el próximo encuentro.

De acuerdo con guías especializadas en bienestar animal y medicina veterinaria, como las que difunde la Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales (WSAVA), el abordaje debe centrarse en modificar la emoción mediante el refuerzo positivo y la gestión.