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Los veterinarios coinciden: qué significa que tu perro ladre a las visitas y por qué no castigarlos

Si tu perro le ladra a las visitas en tu casa, no debes castigarlo. ¿Qué dicen los veterinarios sobre esta conducta?

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Si castigas a tu perro por ladrar, puedes empeorar la situación. 

Si castigas a tu perro por ladrar, puedes empeorar la situación. 

Cada vez que suena el timbre de casa y entra alguien nuevo, la escena suele repetirse: carreras desesperadas de tu perro hacia la puerta, ladridos ensordecedores y una tensión que invade el living de casa. Para muchos tutores, este comportamiento genera vergüenza o enojo inmediato.

Pero lo cierto es que, antes de levantar la voz o recurrir a un reto, vale la pena frenar y entender qué significa realmente esta reacción en el mundo de los perros. Los especialistas en medicina veterinaria y etología clínica son contundentes al respecto: el castigo no solo es inútil, sino que empeora drásticamente el panorama.

El hecho de que tu perro ladre a las visitas de casa es algo completamente normal.&nbsp;

El hecho de que tu perro ladre a las visitas de casa es algo completamente normal.

Qué significa que tu perro ladre a las visitas

Lejos de tratarse de un acto de maldad o de un deseo desmedido de dominancia, el ladrido de tu perro ante la presencia de extraños responde fundamentalmente a dos grandes motores emocionales: el miedo o la sobreexcitación territorial.

Cuando un perro ladra de manera constante y con el cuerpo rígido ante la llegada de visitas, por lo general está manifestando una situación de estrés.

Si tu perro le ladra a las visitas en tu casa, no debes retarlo.&nbsp;

Si tu perro le ladra a las visitas en tu casa, no debes retarlo.

El animal percibe al desconocido como un elemento impredecible que altera su espacio seguro. En otros casos, la emoción dominante es la ansiedad por anticipación o la pura excitación acumulada que no sabe canalizar de otra manera.

El error del castigo: qué dicen los expertos

Ante la incomodidad de los gritos y los sobresaltos, la reacción más común en casa suele ser el grito, el empujón o el castigo físico leve para "corregir" al perro. No obstante, los profesionales advierten que este método es un callejón sin salida.

Cuando se castiga a un animal en plena situación de alerta, lo único que se logra es confirmar sus peores sospechas: asociar la llegada de una persona nueva con un estímulo todavía más negativo (el enojo y la agresión del propio tutor). Lejos de calmarse, el nivel de adrenalina se dispara y el perro aprende que la visita trae aparejado un castigo, por lo que su temor y su necesidad de defensiva aumentarán en el próximo encuentro.

De acuerdo con guías especializadas en bienestar animal y medicina veterinaria, como las que difunde la Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales (WSAVA), el abordaje debe centrarse en modificar la emoción mediante el refuerzo positivo y la gestión.

En pocas palabras

  • Ladrido del perro: se debe a miedo o sobreexcitación territorial ante visitas inesperadas.
  • Error del castigo: empeora la situación, confirmando al animal que las visitas traen consecuencias negativas.
  • Solución experta: los veterinarios recomiendan modificar la emoción con refuerzo positivo y gestión, no castigo.
Resumen generado por Thinkindot AI

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