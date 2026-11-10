La fuerte advertencia del DT de Tristán Suárez, a días de la final frente a Godoy Cruz por el primer ascenso

Confianza en Tristán Suárez de cara la final por el primer ascenso frente a Godoy Cruz

En diálogo con Mundo Ascenso, José María Martínez fue contundente respecto al partido frente a Godoy Cruz y advirtió: "Somos el mejor equipo de los 36 por lo que sucedió en el año".

Tristán Suárez terminó primero de la Zona B de la Primera Nacional.

En la temporada 2026, el Lechero ganó 16 partidos, empató la misma cantidad y perdió solo 4 encuentros. Por el lado del Tomba, el equipo dirigido por Pablo De Muner ganó 19, empató 9 y perdió 8 compromisos. Por ello, Martínez calificó de duelo de alta "tensión" el del domingo dada la paridad de ambos conjuntos al terminar primeros de cada zona.

"Si hay una justicia, debería estar a nuestro favor. Tenemos que defender y atacar", señaló José María Martínez. El DT de Tristán Suárez, quien además fuera ayudante de Maradona cuando dirigió Dorados de México, asimismo agregó: "Ojalá podamos coronar. Yo no tengo dudas de que somos los merecedores, pero tenemos que jugar y superar a Godoy Cruz".

El ganador del duelo se llevará el boleto a la Liega Profesional mientras que el perdedor se sumará a los cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso.