La fuerte advertencia del DT de Tristán Suárez, a días de la final frente a Godoy Cruz por el primer ascenso

Godoy Cruz y Tristán Suárez disputarán la final de la Primera Nacional por el primera ascenso este domingo 15 de noviembre en el Estadio Julio César Villagra de Córdoba.
José María Martínez, DT de Tristán Suárez, habló en la previa de la final por el primer ascenso, ante Godoy Cruz, por la Primera Nacional
Godoy Cruz y Tristán Suárez disputarán la final de la Primera Nacional por el primera ascenso este domingo 15 de noviembre en el Estadio Julio César Villagra de Córdoba.
En ambas parcialidades la expectativa es altísima ya que por el lado del Lechero, el equipo de Buenos Aires busca acceder a la Primera División por primera vez en su historia; mientras que por el lado del Tomba, el equipo de Pablo De Muner quiere regresar a la máxima categoría luego de caer a la segunda a fines del año pasado.
En ese contexto, el entrenador de Tristán Suárez, José María 'Pancho' Martínez, lanzó una fuerte advertencia de cara a la final de la Primera Nacional.
En diálogo con Mundo Ascenso, José María Martínez fue contundente respecto al partido frente a Godoy Cruz y advirtió: "Somos el mejor equipo de los 36 por lo que sucedió en el año".
En la temporada 2026, el Lechero ganó 16 partidos, empató la misma cantidad y perdió solo 4 encuentros. Por el lado del Tomba, el equipo dirigido por Pablo De Muner ganó 19, empató 9 y perdió 8 compromisos. Por ello, Martínez calificó de duelo de alta "tensión" el del domingo dada la paridad de ambos conjuntos al terminar primeros de cada zona.
"Si hay una justicia, debería estar a nuestro favor. Tenemos que defender y atacar", señaló José María Martínez. El DT de Tristán Suárez, quien además fuera ayudante de Maradona cuando dirigió Dorados de México, asimismo agregó: "Ojalá podamos coronar. Yo no tengo dudas de que somos los merecedores, pero tenemos que jugar y superar a Godoy Cruz".
El ganador del duelo se llevará el boleto a la Liega Profesional mientras que el perdedor se sumará a los cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso.