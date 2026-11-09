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Rosario Central respondió la ola de memes por el fallido festejo en el Gigante de Arroyito

Rosario Central no dudó. Tras las burlas, y por intermedio de un video, el Canalla respondió las burlas recibidas tras el fallido festejo del título

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Los hinchas de Rosario Central festejaron el título antes de tiempo.

Los hinchas de Rosario Central festejaron el título antes de tiempo.

La definición de la tabla Anual fue apasionante. Rosario Central ganó y en el Gigante de Arroyito sus hinchas festejaron sin saber que Boca convirtió un agónico gol que lo convirtió en el campeón. La situación no pasó desapercibida y, por intermedio de las redes sociales, se volvió viral en cuestión de minutos.

En este contexto, algunas horas más tarde, desde el Canalla decidieron responder. Lejos de mostrarse enojados o molestos por las burlas y los memes, el club publicó un video en el que, además de expresar que "nos sobran los motivos", le envió un palito a Newell's (sus jugadores se filmaron festejando el triunfo del Xeneize).

Rosario Central festejó antes de tiempo. Boca, de forma agónica, le ganó a Defensa y Justicia y gritó campeón.

Rosario Central festejó antes de tiempo. Boca, de forma agónica, le ganó a Defensa y Justicia y gritó campeón.

La respuesta de Rosario Central a los memes

La insólita confusión se convirtió rápidamente en un meme que dio la vuelta al planeta, pero la institución rosarina decidió responder sin rodeos.

Este lunes, Rosario Central subió a sus redes sociales un video que muestra a los hinchas y futbolistas festejando, erroneamente, durante la jornada de este sábado.

A su vez, desde la institución mezclaron imágenes repasando la clasificación a la Copa Libertadores 2027 (por segundo año consecutivo), los 115.000 socios, la inauguración de la tercera bandeja, el título de Liga del 2025 (por ser el primero de la Anual), los 22 partidos de diferencia que le llevan a Newell's en el clásico y la reciente coronación en la Supercopa Internacional.

Sobre el cierre del video, con letras amarillas sobre un fondo azul, Rosario Central escribió: "Nos sobran los motivos para festejar. Otros festejan por nada". Acto seguido, pusieron el video de los jugadores de la Lepra rosarina festejando el gol de Enner Valencia en La Bombonera.

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