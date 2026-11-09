Rosario Central respondió la ola de memes por el fallido festejo en el Gigante de Arroyito

Este lunes, Rosario Central subió a sus redes sociales un video que muestra a los hinchas y futbolistas festejando, erroneamente, durante la jornada de este sábado.

A su vez, desde la institución mezclaron imágenes repasando la clasificación a la Copa Libertadores 2027 (por segundo año consecutivo), los 115.000 socios, la inauguración de la tercera bandeja, el título de Liga del 2025 (por ser el primero de la Anual), los 22 partidos de diferencia que le llevan a Newell's en el clásico y la reciente coronación en la Supercopa Internacional.

Sobre el cierre del video, con letras amarillas sobre un fondo azul, Rosario Central escribió: "Nos sobran los motivos para festejar. Otros festejan por nada". Acto seguido, pusieron el video de los jugadores de la Lepra rosarina festejando el gol de Enner Valencia en La Bombonera.