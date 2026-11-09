Briatore fue durísimo tras el complicado fin de semana de Colapinto y Gasly en Brasil: "Decepcionante"

"Está claro que tenemos trabajo por hacer para entender cómo sacar el máximo provecho del coche en condiciones de lluvia, ya que fue uno de nuestros puntos débiles este fin de semana", añadió.

"Estuvimos entre los más rápidos con los neumáticos blandos durante la fase de la carrera en la que todos cambiaron a neumáticos de seco, pero eso dejó de ser así poco después, cuando regresó la lluvia. Tenemos muchas cosas que analizar como equipo antes de centrarnos en la próxima carrera en Las Vegas”, sintetizó.

Con los seis puntos que sumó Racing Bulls este domingo en Interlagos, la ventaja del equipo de Faenza sobre Alpine en la lucha por la quinta posición del campeonato de constructores escaló a 45 unidades, a falta de tres grandes premios para el final de la temporada 2026.

Colapinto ocupó el puesto 13 en el GP de Brasil.

Colapinto retomará su actividad dentro de dos semanas con el GP de Las Vegas,

Lo que viene para Franco Colapinto: el GP de Las Vegas de Fórmula 1

Jueves 19 de noviembre

21.30 Práctica libre 1

Viernes 20 de noviembre

1 AM Práctica libre 2

21.30 Práctica libre 3

Sábado 21 de noviembre

1 AM Clasificación

Domingo 22 de noviembre