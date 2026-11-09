Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
Automovilismo

Briatore fue durísimo tras el complicado fin de semana de Colapinto y Gasly en Brasil: "Decepcionante"

El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, fue autocrítico con el desempeño de los autos de Franco Colapinto y de Pierre Gasly en el GP de Brasil de Fórmula 1

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Briatore fue durísimo con el desempeño del Alpine de Colapinto.

Briatore fue durísimo con el desempeño del Alpine de Colapinto.

El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, fue durísimo. El italiano criticó el desempeño de los autos de Franco Colapinto y de Pierre Gasly en el GP de Brasil de Fórmula 1. Ambos pilotos finalizaron en los puestos 13 y 14 respectivamente, sin haber sumado puntos.

Briatore se mostró molesto por lo realizado por el argentino Colapinto y el francés Gasly, quienes padecieron un fin de semana marcado por las severas condiciones climáticas protagonizadas por la lluvia, en el Autódromo Carlos Pace, de Interlagos.

Briatore est&aacute; disconforme con el desempe&ntilde;o de Colapinto.

Briatore está disconforme con el desempeño de Colapinto.

Qué dijo Briatore sobre los desempeños de los Alpine de Colapinto y Gasly

"Un final decepcionante para un fin de semana en el que, en general, hemos rendido por debajo de lo esperado", dijo.

"Está claro que tenemos trabajo por hacer para entender cómo sacar el máximo provecho del coche en condiciones de lluvia, ya que fue uno de nuestros puntos débiles este fin de semana", añadió.

"Estuvimos entre los más rápidos con los neumáticos blandos durante la fase de la carrera en la que todos cambiaron a neumáticos de seco, pero eso dejó de ser así poco después, cuando regresó la lluvia. Tenemos muchas cosas que analizar como equipo antes de centrarnos en la próxima carrera en Las Vegas”, sintetizó.

Con los seis puntos que sumó Racing Bulls este domingo en Interlagos, la ventaja del equipo de Faenza sobre Alpine en la lucha por la quinta posición del campeonato de constructores escaló a 45 unidades, a falta de tres grandes premios para el final de la temporada 2026.

Colapinto ocup&oacute; el puesto 13 en el GP de Brasil.

Colapinto ocupó el puesto 13 en el GP de Brasil.

Colapinto retomará su actividad dentro de dos semanas con el GP de Las Vegas,

Lo que viene para Franco Colapinto: el GP de Las Vegas de Fórmula 1

Jueves 19 de noviembre

  • 21.30 Práctica libre 1

Viernes 20 de noviembre

  • 1 AM Práctica libre 2
  • 21.30 Práctica libre 3

Sábado 21 de noviembre

  • 1 AM Clasificación

Domingo 22 de noviembre

  • 1 AM carrera

Temas relacionados:

Más sobre Automovilismo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas