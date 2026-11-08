Colapinto quedó en el puesto 13 en el GP de Brasil: la ganó Norris y Verstappen logró una locura

El joven pilarense de 23 años dejó su sello con una maniobra impecable sobre el Williams de Carlos Sainz en la curva 4. La prueba encontró su primer punto de quiebre en el giro 18, cuando la totalidad de la grilla ingresó a los boxes para calzar compuestos de piso seco. Franco retornó al trazado en el 15.° lugar y, si bien ejerció una intensa presión sobre la Ferrari de Charles Leclerc, no encontró el resquicio para doblegarlo.

El momento cumbre de su faena se produjo promediando la carrera. Con las gomas ya desgastadas, Colapinto protagonizó una férrea resistencia defensiva frente a los embates de Nico Hülkenberg y Arvid Lindblad.

La competencia dejó tela para cortar: el alemán de Audi fue sancionado con penalización por superarlo por fuera de los límites de pista, mientras que el hombre de Racing Bulls necesitó cuatro intentos al límite para poder dar cuenta del Alpine.

Así quedó Alpine.

Lando Norris se quedó con el GP de Brasil

En la vanguardia, Lando Norris abrochó un nuevo triunfo en la máxima categoría. El británico cedió la punta en la largada a manos de Andrea Kimi Antonelli, pero recuperó el liderazgo tras un trompo del italiano en la vuelta 20; a partir de ese instante, el piloto de McLaren administró la ventaja con solvencia para festejar en San Pablo por segundo año consecutivo.

A su vez, Max Verstappen volvió a rubricar una obra maestra bajo la lluvia paulista: partió desde el fondo de la grilla, se ubicó quinto apenas en el duodécimo giro y trepó hasta un deslumbrante segundo escalón del podio.

Por su parte, Mercedes alcanzó la gloria colectiva y se consagró de manera matemática en el Campeonato de Constructores en suelo brasileño. Pese a lidiar con diversos inconvenientes mecánicos a lo largo de la prueba, George Russell finalizó cuarto y Antonelli completó el top 5 para sellar la coronación de las Flechas Plateadas.

Mercedes ganó el Campeonato de Constructores.

Posiciones definitivas del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1