Atentos hinchas de Godoy Cruz: cómo será la venta de entradas para la final ante Tristán Suárez

Godoy Cruz se prepara para jugar la final de la Primera Nacional por el ascenso ante Tristán Suárez. El choque entre el Tomba y el Lechero se jugará el próximo domingo 15 de noviembre, desde las 17, en la cancha de Belgrano de Córdoba.
Este domingo los hinchas de Godoy Cruz podrán consegiur las entradas para la final ante Tristán Suárez. Cómo comprarlas y cuánto cuestan
Godoy Cruz se prepara para jugar la final de la Primera Nacional por el ascenso ante Tristán Suárez. El choque entre el Tomba y el Lechero se jugará el próximo domingo 15 de noviembre, desde las 17, en la cancha de Belgrano de Córdoba.
Este domingo los hinchas de Godoy Cruz podrán adquirir sus entradas en la secretaría del club.
La venta será en forma presencial este domingo de 9 a 18 y el lunes en el mismo horario en la secretaria del club y el medio de pago es el efectivo. Los precios para los socios plenos y bodegueros, son los siguientes:
Tras ganarle a Almirante Brown, y asegurar el primer puesto de la Zona A, el Bodeguero continúa con sus entrenamientos de cara a la gran final.
El Expreso jugará el 15 de noviembre buscando regresar a Primera. Será el mismo día que descendió el año pasado a la Primera Nacional. Ese día empató con Deportivo Riestra en el Feliciano Gambarte y se despidió de la Primera División tras 17 años ininterrumpidos militando en la máxima del fútbol argentino.
La final por el primer ascenso a la Liga Profesional será en la cancha de Belgrano. La AFA definió el pasado jueves el escenario del cotejo y decidió que contará con público de las dos parcialidades en el estadio del Pirata.
El polémico árbitro Nicolás Ramírez será el encargado de impartir justicia en el partido.
El Tomba, el equipo conducido por Pablo de Muner, venció 2 a 1 agónicamente a Almirante Brown en la última fecha, en el Felciano Gambarte. Tras el empate de Ferro ante Acassuso, el Expreso se quedó con la Zona A, con 66 puntos, beneficiado por la diferencia de goles.
Mientras que el Lechero empató con Deportivo Maipú y finalizó como líder de la Zona B con 64 unidades