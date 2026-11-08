Atentos hinchas de Godoy Cruz: cómo será la venta de entradas para la final ante Tristán Suárez

Popular: $40.000

Platea: $70.000

Tras ganarle a Almirante Brown, y asegurar el primer puesto de la Zona A, el Bodeguero continúa con sus entrenamientos de cara a la gran final.

Godoy Cruz se entrenó en el Feliciano Gambarte.

Godoy Cruz buscará lograr el ascenso el mismo día que perdió la categoría

El Expreso jugará el 15 de noviembre buscando regresar a Primera. Será el mismo día que descendió el año pasado a la Primera Nacional. Ese día empató con Deportivo Riestra en el Feliciano Gambarte y se despidió de la Primera División tras 17 años ininterrumpidos militando en la máxima del fútbol argentino.

Godoy Cruz vs Tristán Suárez: cuándo es la final

La final por el primer ascenso a la Liga Profesional será en la cancha de Belgrano. La AFA definió el pasado jueves el escenario del cotejo y decidió que contará con público de las dos parcialidades en el estadio del Pirata.

El polémico árbitro Nicolás Ramírez será el encargado de impartir justicia en el partido.

Así llegaron Godoy Cruz y Tristán Suárez

El Tomba, el equipo conducido por Pablo de Muner, venció 2 a 1 agónicamente a Almirante Brown en la última fecha, en el Felciano Gambarte. Tras el empate de Ferro ante Acassuso, el Expreso se quedó con la Zona A, con 66 puntos, beneficiado por la diferencia de goles.

Mientras que el Lechero empató con Deportivo Maipú y finalizó como líder de la Zona B con 64 unidades