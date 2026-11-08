Luz cálida o blanca: cuál es mejor para el hogar y a dónde ubicarlas para más beneficios

Además, el baño es una buena opción y a diferencia de los habituales, los baños de invitados con luz cálida permite que los invitados se sientan tan cómodos como en el resto de las zonas sociales.

Si se trata de un tema de iluminación decorativa, se recomienda la luz cálida en lámparas de pie junto a un sillón, lámparas colgantes sobre una mesa o focos orientados para resaltar texturas y acabados en las paredes.

Esta luz es beneficiosa según las tareas que se realizan y las necesidades de precisión visual que se requieren.

Por otro lado, la luz blanca sirve para espacios específicos donde se necesita enfocar la vista, eliminar sombras y contar con buena visibilidad. En la cocina es imprescindible en las zonas de trabajo para no forzar la vista y prevenir accidentes con cuchillos y utensilios. Además se aconseja tener salidas de luz para iluminar directamente la mesada.

Si están en los baños de uso diario permiten tener la iluminación precisa para la higiene y en espacios como la lavandería o cochera sirven mucho porque brindan claridad total para estos casos.

Cómo combinar la luz cálida y blanca en casa

En ambientes multiuso, la mejor alternativa es integrar ambas opciones:

Si hay una cocina con antecomedor, luz blanca para cocinar y luz cálida en la mesa o sector de convivencia hacer que tu casa se vuelva acogedora.

Si tenés un rincón de lectura o estudio, la iluminación cálida en la habitación puede combinarse con una lámpara de luz fría dirigida específicamente al punto donde se lee o estudia.