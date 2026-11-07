Insólito: Rosario Central festejó un título que no fue mientras Boca ganaba sobre la hora

La secuencia, que se vivió en cuestión de minutos, pasó de las lágrimas de tristeza a los abrazos y gritos de campeón para luego volver a la desolación. La confusión se originó por un grito en las tribunas que sugería un empate de Defensa o la anulación del gol, generando una realidad paralela en el estadio que duró apenas segundos hasta que la información correcta se propagó.

Luego del 1-0 de Boca vs. Defensa, alguien festejó en el Gigante de Arroyito y muchísima gente pensó que Rosario Central era el CAMPEÓN... ¡La hinchada invadió el campo de juego y festejó ante las cámaras!



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Cómo vivió Rosario Central la definición del campeonato

El Xeneize, con un gol agónico de Enner Valencia, venció a Defensa y Justicia por 1 a 0, asegurándose así su título número 75 en la historia y cortando la sequía que mantenía. La victoria le arrebató el bicampeonato al conjunto auriazul, que había hecho su parte al ganar su encuentro pero quedó a las puertas de repetir la consagración del año anterior.

La noticia del gol cayó como un balde de agua fría sobre los jugadores, quienes seguían el partido por celular. Figuras como Ignacio Ovando, Marco Ruben y Juan Cruz Komar no pudieron contener las lágrimas ante el desenlace inesperado. Ángel Di María, desde un palco, también presenció la frustración de ver cómo el título se escapaba sobre el final.

Ay Dios el pelado de Central gritando BICAMPEONES — Fede (@_FedeManzo) November 7, 2026

El episodio más extraño ocurrió mientras en la Bombonera se consumaba la victoria. Un grito en las tribunas del Gigante de Arroyito, cuya procedencia no quedó clara, generó la creencia errónea de que Defensa y Justicia había empatado o que el tanto había sido anulado. En cuestión de segundos, el estadio pasó de la tristeza a una celebración descontrolada, con hinchas invadiendo el campo de juego y futbolistas compartiendo el supuesto título con su gente.

Los jugadores de Rosario Central escucharon un GRITO y pensaron que ERAN CAMPEONES.pic.twitter.com/1kDy6sjNX3 — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) November 7, 2026

La alegría efímera de Central en la definición

Esta realidad paralela, que duró un instante, terminó abruptamente cuando se aclaró la situación. Boca Juniors era el legítimo campeón de la tabla anual. La fiesta en Arroyito se desvaneció tan rápido como había comenzado, dejando a los jugadores y simpatizantes envueltos en la frustración, mientras en la Bombonera el equipo ya festejaba la consecución del campeonato.