Inter Miami, con Messi de titular y un golazo de De Paul, apenas pudo empatar con Charlotte

Messi, titular y capitán, completó una actuación muy buena y estuvo a centímetros de darle la victoria a su equipo en el descuento, pero su remate pegó en el palo.

Inter Miami a los playoffs de la MLS

El punto le permitió al Inter Miami asegurar el segundo puesto de la Conferencia Este y clasificarse a los playoffs como vigente campeón.

Además, Messi cerró otra fase regular descomunal, liderando la tabla de artilleros de la MLS con 26 goles y 16 asistencias, en plena pelea por retener la Bota de Oro.

Los playoffs de la MLS

Quedaron definidos los 9 clasificados y el cuadro de playoffs para la Conferencia Este de la MLS 2026.

El formato arranca con el duelo a partido único de Wild Card entre el 8 y el 9. El ganador avanzará a la Primera Ronda (serie al mejor de 3 partidos) para medirse ante el primer clasificado.

Partido de Wild Card (Eliminación directa)

Orlando City SC vs. FC Cincinnati (El ganador jugará vs Nashville SC y 1ro del Este).

Primera Ronda (Series al mejor de 3 partidos)

(1) Nashville SC vs. Ganador Wild Card (Orlando City / FC Cincinnati)

(2) Inter Miami vs. (7) Columbus Crew

(3) New England Revolution vs. (6) Philadelphia Union

() Chicago Fire vs. (5) Charlotte FC}

El panorama para el Inter Miami de Messi

Al haber asegurado el segundo puesto, el conjunto deI Inter Miami tendrá la ventaja de localía en la serie al mejor de tres partidos de la Primera Ronda.

Su rival será Columbus Crew (7) y en caso de avanzar a Semifinales de Conferencia, el equipo de Lionel Messi y Rodrigo De Paul se cruzará con el ganador de la llave entre New England Revolution (3) y Philadelphia Union (6).