Independiente Rivadavia se llevó un valioso desahogo de su visita a Gimnasia y Esgrima tras empatar sobre la hora un clásico cargado de tensión y emociones.
Álex Arce tras el empate en el clásico: "Estoy muy orgulloso de mis compañeros"
El jugador de Independiente Rivadavia valoró el enorme esfuerzo de la Lepra tras rescatar un punto agónico en el Víctor Legrotaglie y ya puso el foco en la final de la Supercopa Argentina
Al finalizar el partido, Álex Arce, goleador del Azul, tomó la palabra en conferencia de prensa y analizó el desarrollo de un encuentro que se les hizo cuesta arriba desde lo numérico, pero en el que jamás bajaron los brazos.
"Creo que lo manejamos bastante bien. Los compañeros dieron el cien y un poquito más hoy, y a lo último conseguimos el esfuerzo que estabamos buscando en cancha", dijo el paraguayo.
Consultado sobre si sintieron inferioridad frente al Lobo, Arce remarcó la solidez táctica del equipo aún en desventaja numérica: "Nos cerramos bastante bien. Al principio, cuando estábamos 11 contra 11, estuvo muy parejo, fue un partido de ida y vuelta. Con 10 hombres creo que empezamos a apretar un poquito más. No nos generaron mucho peligro, lastimosamente en esa pelota parada que nos hicieron el gol. Después no tuvieron muchas más chances y nosotros nos paramos bien; sabíamos que una nos iba a quedar", explicó.
Arce agregó: "Se disfruta un poco más por el contexto del partido, jugamos casi medio partido con un hombre de menos y eso se valora bastante. Estoy muy orgulloso de mis compañeros por el esfuerzo que se hizo, y ahora vamos a disfrutar esto".
"Se nos viene una final, así que ya hay que pensar en eso y seguir haciendo historia", finalizó Arce pensando en el próximo partido contra Estudiantes de La Plata por la Supercopa Argentina.
En pocas palabras
- Empate agónico: Independiente Rivadavia rescató un punto de visitante en el clásico contra Gimnasia y Esgrima de Mendoza.
- Esfuerzo del equipo: Álex Arce destacó el gran esfuerzo de sus compañeros jugando con un hombre menos.
- Próximo objetivo: el equipo ya piensa en la final de la Supercopa contra Estudiantes de La Plata.