Álex Arce tras el empate en el clásico: "Estoy muy orgulloso de mis compañeros"

"Se disfruta un poco más por el contexto del partido, jugamos casi medio partido con un hombre de menos y eso se valora bastante", dijo Arce. Foto: Martín Pravata / Diario UNO

Consultado sobre si sintieron inferioridad frente al Lobo, Arce remarcó la solidez táctica del equipo aún en desventaja numérica: "Nos cerramos bastante bien. Al principio, cuando estábamos 11 contra 11, estuvo muy parejo, fue un partido de ida y vuelta. Con 10 hombres creo que empezamos a apretar un poquito más. No nos generaron mucho peligro, lastimosamente en esa pelota parada que nos hicieron el gol. Después no tuvieron muchas más chances y nosotros nos paramos bien; sabíamos que una nos iba a quedar", explicó.

Arce agregó: "Se disfruta un poco más por el contexto del partido, jugamos casi medio partido con un hombre de menos y eso se valora bastante. Estoy muy orgulloso de mis compañeros por el esfuerzo que se hizo, y ahora vamos a disfrutar esto".

Tras el empate, Arce dijo: "Ahora a disfrutar esto, que este año fue bastante hermoso". Foto: Martín Pravata / Diario UNO

"Se nos viene una final, así que ya hay que pensar en eso y seguir haciendo historia", finalizó Arce pensando en el próximo partido contra Estudiantes de La Plata por la Supercopa Argentina.