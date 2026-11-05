Se confirmó el árbitro para Independiente Rivadavia vs Estudiantes de La Plata por Supercopa Argentina

El polémico Nicolás Ramírez había sido inicialmente asignado para este compromiso que definirá a un nuevo campeón del fútbol argentino. Sin embargo, por una cirugía programada, el árbitro no podrá dirigir en Córdoba al igual que se ausentará de la fecha definitoria del Torneo Clausura este fin de semana.

Para Independiente Rivadavia será la primera participación en la Supercopa Argentina, una competencia que, el próximo jueves, celebrará su décimo tercera edición.

En caso de igualdad entre la Lepra y Estudiantes de La Plata en los 90 minutos reglamentarios, el partido pasará a un tiempo suplementario de 30 minutos (dividido en dos tiempos de 15). Si persiste la igualdad, el nuevo campeón se definirá en la tanda de penales.