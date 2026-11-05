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Supercopa Argentina

Se confirmó el árbitro para Independiente Rivadavia vs Estudiantes de La Plata por Supercopa Argentina

Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata ya conocen el árbitro para la final de la Supercopa Argentina

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Independiente Rivadavia jugará ante Estudiantes de La Plata la final de la  Supercopa Argentina en Córdoba. 

Independiente Rivadavia jugará ante Estudiantes de La Plata la final de la  Supercopa Argentina en Córdoba. 

A días de la final de la Supercopa Argentina entre Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó al árbitro principal y sus colaboradores para impartir justicia en dicho encuentro.

La Lepra, campeón de la Copa Argentina 2025, y el Pincha, ganador del Trofeo de Campeones 2025, se enfrentarán el próximo jueves 12 de noviembre en el Estadio Julio César Villagra de Córdoba.

Árbitro confirmado para la final de la Supercopa Argentina entre Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata

El árbitro principal para la final de la Supercopa Argentina será Yael Falcón Pérez. El juez estará acompañado por Facundo Rodríguez y Lucio Méndez como sus asistentes; Fabrizio Llobet será el cuarto árbitro y José Castelli cumplirá la función de quinto árbitro. Héctor Paletta estará en el VAR y Lucas Germanotta en el AVAR.

El polémico Nicolás Ramírez había sido inicialmente asignado para este compromiso que definirá a un nuevo campeón del fútbol argentino. Sin embargo, por una cirugía programada, el árbitro no podrá dirigir en Córdoba al igual que se ausentará de la fecha definitoria del Torneo Clausura este fin de semana.

Para Independiente Rivadavia será la primera participación en la Supercopa Argentina, una competencia que, el próximo jueves, celebrará su décimo tercera edición.

En caso de igualdad entre la Lepra y Estudiantes de La Plata en los 90 minutos reglamentarios, el partido pasará a un tiempo suplementario de 30 minutos (dividido en dos tiempos de 15). Si persiste la igualdad, el nuevo campeón se definirá en la tanda de penales.

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