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Festejos argentinos en una jornada a puro gol en la Champions League: 44 tantos en 9 partidos

Enzo Fernández y Nico Paz tuvieron su aporte goleador para los triunfos del Manchester City y Como, en una jornada a puro gol en la Champions League

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Enzo Fernández fue la figura del partido en el triunfo del Manchester City.

Enzo Fernández fue la figura del partido en el triunfo del Manchester City.

Nueve partidos fueron los que, durante la jornada de este miércoles, completaron la cuarta fecha de la edición 2026/27 de la UEFA Champions League. Con festejos de Nico Paz y Enzo Fernández, para el Como y el Manchester City respectivamente, fueron 44 los goles que se convirtieron.

De la mano del argentino, el elenco italiano vapuleó al Lens de Francia en condición de visitante. El 10, al que muchos señalan como el heredero de Lionel Messi en la Selección argentina, convirtió el 3-0 parcial sobre el cierre de la primera etapa.

Por su parte, Enzo Fernández también tuvo su aporte goleador en la victoria del Manchester City ante el RB Leipzig. El campeón del mundo puso el 2-1 parcial para su equipo en lo que terminó siendo triunfo por 3-2.

De esta manera ambos equipos mantienen un registro idéntico. El mismo consta de tres victorias y una caída (en la segunda fecha). Suman nueve puntos y se ubican dentro de los puestos de clasificación a los octavos de final de la Champions League.

Los resultados de este martes en la Champions League

Real Madrid, que le ganó agónicamente al AEK Atenas en Grecia, es uno de los dos equipos que ganó todos los partidos que jugó en la Champions League. El otro es el PSG, que este martes goleó al Villarreal, por 6-0, en España.

  • Fenerbahce (Turquía) 3-2 Liverpool (Inglaterra)
  • AEK Atenas (Grecia) 2-3 Real Madrid (España)
  • Porto (Portugal) 4-1 Napoli (Italia)
  • Viking (Noruega) 4-1 Sabah (Azerbaiyán)
Nico Paz, festejando un nuevo gol en Champions League.

Nico Paz, festejando un nuevo gol en Champions League.

  • PSV Eindhoven (Países Bajos) 1-2 Brujas (Bélgica)
  • Slavia Praga (República Checa) 1-2 Arsenal (Inglaterra)
  • Borussia Dortmund (Alemania) 2-1 Real Betis (España)
  • Lens (Francia) 1-9 Como (Italia)
  • RB Leipzig (Alemania) 2-3 Manchester City (Inglaterra)

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