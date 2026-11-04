Festejos argentinos en una jornada a puro gol en la Champions League: 44 tantos en 9 partidos

De la mano del argentino, el elenco italiano vapuleó al Lens de Francia en condición de visitante. El 10, al que muchos señalan como el heredero de Lionel Messi en la Selección argentina, convirtió el 3-0 parcial sobre el cierre de la primera etapa.

Por su parte, Enzo Fernández también tuvo su aporte goleador en la victoria del Manchester City ante el RB Leipzig. El campeón del mundo puso el 2-1 parcial para su equipo en lo que terminó siendo triunfo por 3-2.