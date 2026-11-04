Festejos argentinos en una jornada a puro gol en la Champions League: 44 tantos en 9 partidos

De esta manera ambos equipos mantienen un registro idéntico. El mismo consta de tres victorias y una caída (en la segunda fecha). Suman nueve puntos y se ubican dentro de los puestos de clasificación a los octavos de final de la Champions League.
Los resultados de este martes en la Champions League
Real Madrid, que le ganó agónicamente al AEK Atenas en Grecia, es uno de los dos equipos que ganó todos los partidos que jugó en la Champions League. El otro es el PSG, que este martes goleó al Villarreal, por 6-0, en España.
- Fenerbahce (Turquía) 3-2 Liverpool (Inglaterra)
- AEK Atenas (Grecia) 2-3 Real Madrid (España)
- Porto (Portugal) 4-1 Napoli (Italia)
- Viking (Noruega) 4-1 Sabah (Azerbaiyán)
Nico Paz, festejando un nuevo gol en Champions League.
- PSV Eindhoven (Países Bajos) 1-2 Brujas (Bélgica)
- Slavia Praga (República Checa) 1-2 Arsenal (Inglaterra)
- Borussia Dortmund (Alemania) 2-1 Real Betis (España)
- Lens (Francia) 1-9 Como (Italia)
- RB Leipzig (Alemania) 2-3 Manchester City (Inglaterra)