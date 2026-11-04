Hípico Los Cerros de Dalvian dice presente en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 con María Eiras Terranova

El camino a Dakar

María obtuvo su plaza en septiembre, al imponerse en la prueba de salto con vallas de 1,30 metros durante las jornadas realizadas en el Club Alemán de Equitación de Buenos Aires. El proceso selectivo incluyó viajes a Italia para obtener la habilitación y entrenamientos diarios con distintos caballos en diferentes lugares. No es su primera experiencia con la celeste y blanca: el año pasado integró el seleccionado argentino que obtuvo la medalla de bronce en el Sudamericano disputado en Paraguay.

La joven mendocina de 15 años es la única argentina en equitación para Dakar 2026.

Antes de viajar, María fue distinguida por la Subsecretaría de Deportes. La recibieron el subsecretario Federico Chiapetta y el director de Alto Rendimiento, Mauricio Ginestar, y en ese encuentro le entregaron la Bandera de Los Andes.