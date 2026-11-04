Hípico Los Cerros de Dalvian dice presente en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 con María Eiras Terranova

María Eiras Terranova representa a la Argentina en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Su formación tiene como base Hípico Los Cerros, parte de la propuesta deportiva de Dalvian, donde entrena a diario. Además, realiza dos sesiones semanales con su terapeuta, ya que considera fundamental el trabajo psicológico en su disciplina.
El camino a Dakar
María obtuvo su plaza en septiembre, al imponerse en la prueba de salto con vallas de 1,30 metros durante las jornadas realizadas en el Club Alemán de Equitación de Buenos Aires. El proceso selectivo incluyó viajes a Italia para obtener la habilitación y entrenamientos diarios con distintos caballos en diferentes lugares. No es su primera experiencia con la celeste y blanca: el año pasado integró el seleccionado argentino que obtuvo la medalla de bronce en el Sudamericano disputado en Paraguay.
Antes de viajar, María fue distinguida por la Subsecretaría de Deportes. La recibieron el subsecretario Federico Chiapetta y el director de Alto Rendimiento, Mauricio Ginestar, y en ese encuentro le entregaron la Bandera de Los Andes.
“Es un orgullo enorme poder ser la única que representa a este deporte para la Argentina; creo que va a ser una linda experiencia y un gran desafío”, expresó María.
Una cita histórica
Los Juegos se disputan en Dakar, capital de Senegal, del 31 de octubre al 13 de noviembre, y son el primer evento deportivo olímpico en suelo africano. Bajo el lema “África da la bienvenida, Dakar celebra”, invitan a jóvenes de todo el mundo a compartir la ocasión y a construir un futuro compartido.
Desde Dalvian e Hípico Los Cerros acompañamos a María en este desafío y celebramos su esfuerzo y dedicación al representar a Mendoza y a la Argentina.
En pocas palabras
- María Eiras Terranova: la joven mendocina de 15 años es la única argentina en equitación para Dakar 2026.
- Clasificación y Experiencia: se clasificó al ganar una prueba de 1.30m y ya obtuvo bronce en el Sudamericano de Paraguay.
- Orgullo y Desafío: expresó su orgullo por representar al país y considera la cita olímpica un gran desafío.