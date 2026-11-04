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Stéfano Di Carlo le dejó la puerta abierta a Ramón Díaz para que en 2027 sea DT de River

A Stéfano Di Carlo le preguntaron por el futuro de Leonardo Ponzio y, a su vez, por la posible llegada de Ramón Díaz a River

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Ramón Díaz es uno de los máximos candidatos a dirigir River en 2027.

Ramón Díaz es uno de los máximos candidatos a dirigir River en 2027.

La decisión con respecto al futuro director técnico de River genera fuerte expectativa. Sobre todo tras las declaraciones de su presidente, Stéfano Di Carlo, quien evitó cerrarle la puerta a Ramón Díaz para el próximo año. “Esto es hasta fin de año, ahí analizaremos si es Ponzio o si es otro”, aclaró sobre el interinato actual.

El mandatario argumentó la decisión de darle el puesto al exfutbolista por su “aptitud, calidad humana y conocimiento de lo que es River, porque estuvo en el peor y en el mejor momento”. No obstante, dejó en claro que es un escenario de “transición” mientras proyectan los pasos a seguir para 2027.

Reestructuración, arbitrajes y la tensión con la AFA

A la hora de hacer un balance sobre la gestión y el nivel del equipo, Di Carlo fue tajante tras la racha negativa y la floja actuación en el Superclásico: “River no pateó al arco y eso no nos representa”.

Además, defendió la fuerte inversión realizada en el último mercado de pases argumentando que “este equipo tiene dos meses” y que los 70 millones invertidos son “para construir la base de una corrección profunda” con vistas a los próximos tres años, remarcando que “hoy no es un buen momento y va a requerir tiempo”.

En paralelo a lo deportivo, la dirigencia de River encendió las alarmas por la relación con la Asociación del Fútbol Argentino y el nivel de los arbitrajes. Di Carlo apuntó duramente contra Nicolás Ramírez califícandolo como “un muy mal árbitro” que “fue decididamente a complicar el partido”. Por este motivo, confirmó un pedido formal ante la entidad: “Hemos pedido que Ramírez no nos dirija más, y no solo por este partido, sino por los otros superclásicos”.

Finalmente, el presidente se refirió al malestar generalizado en la LPf y al distanciamiento institucional con las autoridades del torneo: “Acá no hay disputa política; esto es una reacción ante una agresión. El problema es sistémico y cuando los errores son siempre al mismo lado, dejan de ser errores”. También aseguró que “muchos presidentes piensan igual que River”, pero advirtió que “nadie lo dice por miedo” a sufrir represalias dentro de la competencia local.

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