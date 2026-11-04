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Champions League: Real Madrid lo dio vuelta sobre la hora, como visitante y mantuvo el puntaje ideal

Real Madrid dio vuelta sobre la hora su partido ante el AEK, en Grecia, y comparte la punta de la Champions League,

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Valverde hizo el gol de la victoria.

Valverde hizo el gol de la victoria.

Real Madrid dio vuelta sobre la hora su partido ante el AEK, en Grecia, y comparte la punta de la fase liga de la Champions League, con puntaje ideal tras cumplirse la fecha 4.

En Atenas, Aboubakary Koita, de Mauritania, abrió el marcador y el inglés Jude Bellingham estableció el 1 a 1 parcial.

A los 75', el albanés Stavro Pilo adelantó otra vez al conjunto local y la reacción del Merengue llegó con tantos del francés Kylian Mbappé a los 78' y el uruguayo Federico Valverde a los 92' cuando su equipo ya tenía un hombre de más.

Real Madrid y PSG son los únicos líderes de la Champions League con 12 puntos en 4 fechas.

Derrota del Liverpool de Alexis Mac Allister

Liverpool, con Alexis Mac Allister de titular, profundizó su mal momento al perder 3 a 2 frente al Fenerbahce, en Turquía, y resignar su invicto en la Champions League donde quedó con 9 puntos.

Los Reds estuvieron dos veces en ventaja con los goles de Trey Nyoni y el sueco Alexander Isak, pero el local lo ganó con tantos de los británicos Mason Greenwood y Archie Brown y el kosovar Vedat Muriqi.

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