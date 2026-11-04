Champions League: Real Madrid lo dio vuelta sobre la hora, como visitante y mantuvo el puntaje ideal

Real Madrid dio vuelta sobre la hora su partido ante el AEK, en Grecia, y comparte la punta de la fase liga de la Champions League, con puntaje ideal tras cumplirse la fecha 4.
Real Madrid dio vuelta sobre la hora su partido ante el AEK, en Grecia, y comparte la punta de la Champions League,
Real Madrid dio vuelta sobre la hora su partido ante el AEK, en Grecia, y comparte la punta de la fase liga de la Champions League, con puntaje ideal tras cumplirse la fecha 4.
En Atenas, Aboubakary Koita, de Mauritania, abrió el marcador y el inglés Jude Bellingham estableció el 1 a 1 parcial.
A los 75', el albanés Stavro Pilo adelantó otra vez al conjunto local y la reacción del Merengue llegó con tantos del francés Kylian Mbappé a los 78' y el uruguayo Federico Valverde a los 92' cuando su equipo ya tenía un hombre de más.
Real Madrid y PSG son los únicos líderes de la Champions League con 12 puntos en 4 fechas.
Liverpool, con Alexis Mac Allister de titular, profundizó su mal momento al perder 3 a 2 frente al Fenerbahce, en Turquía, y resignar su invicto en la Champions League donde quedó con 9 puntos.
Los Reds estuvieron dos veces en ventaja con los goles de Trey Nyoni y el sueco Alexander Isak, pero el local lo ganó con tantos de los británicos Mason Greenwood y Archie Brown y el kosovar Vedat Muriqi.