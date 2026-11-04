Champions League: Real Madrid lo dio vuelta sobre la hora, como visitante y mantuvo el puntaje ideal

En Atenas, Aboubakary Koita, de Mauritania, abrió el marcador y el inglés Jude Bellingham estableció el 1 a 1 parcial.

A los 75', el albanés Stavro Pilo adelantó otra vez al conjunto local y la reacción del Merengue llegó con tantos del francés Kylian Mbappé a los 78' y el uruguayo Federico Valverde a los 92' cuando su equipo ya tenía un hombre de más.