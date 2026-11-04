Independiente Rivadavia: Iván Villalba y José Florentín ya piensan en el clásico ante Gimnasia

A la hora de explicar la caída en la Tabla Anual, donde Independiente Rivadavia quedó sin chances de celebrar, explicó: "Fue un poco de las dos cosas. Los rivales hicieron mérito para estar ahí. Nosotros dimos todo. Valoramos lo que venimos haciendo, pero lamentablemente se nos escaparon puntos de local. Sentimos que lo pagamos muy caro y los rivales aprovecharon".

Pensando en el clásico del próximo sábado, soltó: "El clásico es un partido aparte, todos sabemos lo que nos jugamos. Lo bueno es que levantamos, volvimos a ganar de local y llegamos súper bien como grupo".

"Le dije que se tenía que llevar la pelota, pero le faltó uno. Estoy muy contento por él y por Alex. Se lo merecen, porque trabajan día a día", cerró sobre la gran performance de su compatriota José Florentín, autor de un doblete.

José Florentín, el goleador de la Lepra

José Florentín, la figura del partido, manifestó: "Por suerte pude ayudar al equipo. Hoy se vivió una verdadera fiesta y la gente nos lo hizo sentir de esa manera. Tratamos de hacer lo mejor posible y por suerte pudimos ganar".

"Lastimosamente se nos escaparon en los últimos momentos. Ahora, por suerte, pudimos sacar una ventaja buena y cuidamos el resultado. El equipo jugó bien. Tenemos que seguir trabajando en la semana. Va a ser especial porque se viene el clásico", explicó el mediocampista sobra la racha adversa en los últimos partidos.

Foto: Axel Lloret/UNO

En cuanto al horario del clásico, que será sábado a las 15, dijo: "Con el horario no pasa nada. Hay que estar predispuestos, porque vivimos de esto. Jugar un clásico es lo más lindo, tenemos que llegar al 100%".

Antes de despedirse, dejó claro su deseo de ser convocado por Gustavo Alfaro: "Ojalá. Uno siempre sueña estar ahí defendiendo a la Selección. Vamos a seguir haciendo nuestro laburo. Si toca, bienvenido sea. Si no, a seguir metiéndole porque estamos por el buen camino".