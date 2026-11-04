Quién llevará la cinta de capitán en la Selección argentina con Cuti Romero lesionado

Al iniciar el análisis desde la línea defensiva, dos nombres pisan fuerte: el marcador central Lisandro Martínez - de presente irregular en el Manchester United, donde afrontó severos cuestionamientos por sus declaraciones, pero con rendimientos siempre solventes en el combinado nacional - y el lateral izquierdo Nicolás Tagliafico, un histórico con vasta experiencia como capitán tras portar el brazalete en Banfield e Independiente, además de lucirlo de manera circunstancial en la Albiceleste, el Ajax y el Olympique de Lyon.

Más adelante, en el mediocampio, ante las ausencias de Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso - no convocados - y de Leandro Paredes - sancionado con diez fechas de suspensión -, emergen como alternativas de liderazgo Enzo Fernández, quien ya portó la cinta en el Chelsea, y Alexis Mac Allister, un futbolista con ascendencia y voz de mando dentro del campo.

Ahora la situación deberá resolverse puertas adentro, donde el entrenador buscará que la ausencia de Lionel Messi no condicione el rumbo del equipo, sino que se asimile con naturalidad para ver al excapitán pleno fuera de la cancha, alentando a la Selección argentina.

La Bombonera se volverá a vestir con los colores de la Selección argentina.

Contra quién juega la Selección argentina en los amistosos

Luego de las goleadas ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, la Albiceleste enfrentará en noviembre a Uruguay y Costa Rica: