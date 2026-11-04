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Quién llevará la cinta de capitán en la Selección argentina con Cuti Romero lesionado

Pese a conformar la terna principal de capitanes de la Selección argentina, Cuti Romero, Dibu Martínez y el Toro Martínez serán bajas para los dos amistosos

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Varios referentes tienen la chance de utilizar la cinta de capitán de la Selección argentina.

Varios referentes tienen la chance de utilizar la cinta de capitán de la Selección argentina.

Habrá que acostumbrarse a una Selección argentina sin Lionel Messi, con salidas a la cancha que ya no tendrán a la Pulga al frente del equipo y listas de convocados que lucen algo deslucidas. Tampoco volverá a lucir la cinta de capitán en el brazo, una responsabilidad que a partir de ahora recae sobre tres referentes.

Ellos son: Cuti Romero (por molestias musculares no ha podido defender los colores del Atlético Madrid, Dibu Martínez(fue convocado, pero fue recientemente operado del maxilar por lo que todo indica que no sumará minutos) y Lautaro Martínez quien también enfrenta problemas musculares y no fue parte de la lista del Inter en la caída en el derby frente al Milan por 3 a 1 ni en el triunfo por Champions League contra Feyenoord por 3 a 0.

Cuti Romero estren&oacute; la cinta de capit&aacute;n en la Selecci&oacute;n argentina con un gol frente a Bolivia en el 4 a 0.

Cuti Romero estrenó la cinta de capitán en la Selección argentina con un gol frente a Bolivia en el 4 a 0.

Quién llevará la cinta de capitán en la Selección argentina

Existe una ventana de días que permitiría la recuperación de Emiliano Martínez para custodiar el arco; no obstante, ni el Chelsea ni Lionel Scaloni pretenden apresurar su regreso. Ante este panorama, una certeza se impone: un campeón del mundo deberá calzarse la cinta.

Al iniciar el análisis desde la línea defensiva, dos nombres pisan fuerte: el marcador central Lisandro Martínez - de presente irregular en el Manchester United, donde afrontó severos cuestionamientos por sus declaraciones, pero con rendimientos siempre solventes en el combinado nacional - y el lateral izquierdo Nicolás Tagliafico, un histórico con vasta experiencia como capitán tras portar el brazalete en Banfield e Independiente, además de lucirlo de manera circunstancial en la Albiceleste, el Ajax y el Olympique de Lyon.

Más adelante, en el mediocampio, ante las ausencias de Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso - no convocados - y de Leandro Paredes - sancionado con diez fechas de suspensión -, emergen como alternativas de liderazgo Enzo Fernández, quien ya portó la cinta en el Chelsea, y Alexis Mac Allister, un futbolista con ascendencia y voz de mando dentro del campo.

Ahora la situación deberá resolverse puertas adentro, donde el entrenador buscará que la ausencia de Lionel Messi no condicione el rumbo del equipo, sino que se asimile con naturalidad para ver al excapitán pleno fuera de la cancha, alentando a la Selección argentina.

La Bombonera se volver&aacute; a vestir con los colores de la Selecci&oacute;n argentina.

La Bombonera se volverá a vestir con los colores de la Selección argentina.

Contra quién juega la Selección argentina en los amistosos

Luego de las goleadas ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, la Albiceleste enfrentará en noviembre a Uruguay y Costa Rica:

  • vs. Uruguay: viernes 13 de noviembre, en La Bombonera, Buenos Aires.
  • vs. Costa Rica: martes 17 de noviembre, en el Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba.

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