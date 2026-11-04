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superclásico mendocino

Independiente Rivadavia vs Gimnasia: cómo fue la temporada de cada uno luego del 5 a 1 en el Torneo Apertura

Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima se medirán este sábado por el Torneo Clausura. ¿Quién llega mejor?

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima se enfrentarán en una nueva edición del Supeclásico mendocino. 
Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima se enfrentarán en una nueva edición del Supeclásico mendocino. 

Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima se medirán este sábado en el clásico del fútbol mendocino, por la última y décimo sexta fecha del Torneo Clausura. En el Víctor Legrotaglie, el equipo de Darío Franco y Alfredo Berti tendrán su segundo cruce en el año luego de la goleada de la Lepra en la primera etapa, en el Bautista Gargantini.

Cómo le fue a Independiente Rivadavia y a Gimnasia y Esgrima en la temporada 2026 luego del 5 a 1 en el Torneo Apertura

El 26 de abril pasado, Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima se enfrentaron por primera vez en el actual formato de Primera División. Por la décimo sexta fecha del Torneo Apertura, la Lepra y el Lobo reeditaron el clásico del Parque en el Bautista Gargantini y el equipo de Alfredo Berti se impuso al de Darío Franco con un amplio margen de 5 goles contra 1.

La temporada corrió y el rendimiento de cada uno fue mutando en el segundo semestre del año.

Después de aquella derrota, Gimnasia salvó la categoría y jugó:

  • Fecha 9 (suspendida) vs Defensa y Justicia (L) - ganó 2 a 1
  • Fecha 1 Clausura vs Central Córdoba (L) - ganó 1 a 0
  • Fecha 2 vs San Lorenzo (V) - perdió 1 a 0
  • Fecha 3 vs Unión (L) - ganó 2 a 0
  • Fecha 4 vs Instituto (V) - perdió 1 a 0
  • Fecha 5 vs Talleres (L) - ganó 3 a 1
  • Fecha 6 vs Gimnasia La Plata (V) - ganó 3 a 2
  • Fecha 7 vs Independiente Av. (V) - ganó 3 a 0
  • Fecha 8 vs Boca (L) - empató 2 a 2
  • Fecha 9 vs Defensa y Justicia (V) - perdió 2 a 0
  • Fecha 10 vs Dep. Riestra (L) - empató 0 a 0
  • Fecha 11 vs Estudiantes (V) - perdió 3 a 0
  • Fecha 12 vs Newell's (L) - ganó 1 a 0
  • Fecha 13 vs Vélez (V) - perdió 1 a 0
  • Fecha 14 vs Platense (L) - perdió 2 a 1
  • Fecha 15 vs Lanús (V) - empató 1 a 1

Por su parte, Independiente Rivadavia tuvo un recorrido más amplio por estar al frente de la Copa Libertadores, Copa Argentina y torneo local.

El derrotero de la Lepra, tras aquel 5 a 1 fue de la siguiente manera:

  • Copa Libertadores (fase de grupos, fecha 3) vs Deportivo La Guaira (L) - ganó 4 a 1
  • Fecha 9 (suspendida) vs Aldosivi (V) - empató 1 a 1
  • Copa Libertadores (fase de grupos, fecha 4) vs Fluminense (L) - empató 1 a 1
  • Octavos de final Torneo Apertura (L) vs Unión (L) - perdió 2 a 1
  • Copa Libertadores (fase de grupos, fecha 5) vs Deportivo La Guaira (V) - ganó 4 a 2
  • Copa Libertadores (fase de grupos, fecha 6) vs Bolívar (V) - ganó 3 a 1
  • Copa Argentina 32avos de final vs Tigre (V) - ganó 1 a 0
  • Fecha 1 Clausura vs Atlético Tucumán (V) - empató 0 a 0
  • Fecha 2 vs Huracán (L) - ganó 2 a 1
  • Fecha 3 vs Sarmiento (V) - perdió 2 a 1
  • Fecha 4 vs Estudiantes de Río Cuarto (L) - ganó 2 a 1
  • Copa Libertadores (octavos final ida) vs Fluminense (V) - empató 0 a 0
  • Fecha 5 vs Belgrano (V) - perdió 2 a 0
  • Copa Libertadores (octavos final vuelta) vs Fluminense (L) - empató 1 a 1 (perdió 5-4 por penales)
  • Fecha 6 vs Independiente (V) - empató 0 a 0
  • Copa Argentina octavos de final vs Aldosivi (V) - ganó 2 a 0
  • Fecha 7 vs Racing (L) - ganó 3 a 1
  • Fecha 8 vs River (V) - perdió 3 a 1
  • Fecha 9 vs Aldosivi (L) - ganó 4 a 3
  • Copa Argentina cuartos de final vs Atlético Tucumán (V) - empató 1 a 1 (perdió por penales 3-2)
  • Fecha 10 vs Barracas Central (V) - ganó 1 a 0
  • Fecha 11 vs Gimnasia La Plata (L) - empató 1 a 1
  • Fecha 12 vs Rosario Central (V) - perdió 5 a 0
  • Fecha 13 vs Tigre (L) - empató 2 a 2
  • Fecha 14 vs Argentinos Juniors (V) - perdió 1 a 0
  • Fecha 15 vs Banfield (L) - ganó 3 a 1

Luego de 26 partidos por el lado de Independiente Rivadavia, y 16 partidos por el lado de Gimnasia, ambas parcialidades volverán a reencontrarse en el Víctor Legrotaglie por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura.

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