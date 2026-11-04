Independiente Rivadavia vs Gimnasia: cómo fue la temporada de cada uno luego del 5 a 1 en el Torneo Apertura

Después de aquella derrota, Gimnasia salvó la categoría y jugó:
- Fecha 9 (suspendida) vs Defensa y Justicia (L) - ganó 2 a 1
- Fecha 1 Clausura vs Central Córdoba (L) - ganó 1 a 0
- Fecha 2 vs San Lorenzo (V) - perdió 1 a 0
- Fecha 3 vs Unión (L) - ganó 2 a 0
- Fecha 4 vs Instituto (V) - perdió 1 a 0
- Fecha 5 vs Talleres (L) - ganó 3 a 1
- Fecha 6 vs Gimnasia La Plata (V) - ganó 3 a 2
- Fecha 7 vs Independiente Av. (V) - ganó 3 a 0
- Fecha 8 vs Boca (L) - empató 2 a 2
- Fecha 9 vs Defensa y Justicia (V) - perdió 2 a 0
- Fecha 10 vs Dep. Riestra (L) - empató 0 a 0
- Fecha 11 vs Estudiantes (V) - perdió 3 a 0
- Fecha 12 vs Newell's (L) - ganó 1 a 0
- Fecha 13 vs Vélez (V) - perdió 1 a 0
- Fecha 14 vs Platense (L) - perdió 2 a 1
- Fecha 15 vs Lanús (V) - empató 1 a 1
Por su parte, Independiente Rivadavia tuvo un recorrido más amplio por estar al frente de la Copa Libertadores, Copa Argentina y torneo local.
El derrotero de la Lepra, tras aquel 5 a 1 fue de la siguiente manera:
- Copa Libertadores (fase de grupos, fecha 3) vs Deportivo La Guaira (L) - ganó 4 a 1
- Fecha 9 (suspendida) vs Aldosivi (V) - empató 1 a 1
- Copa Libertadores (fase de grupos, fecha 4) vs Fluminense (L) - empató 1 a 1
- Octavos de final Torneo Apertura (L) vs Unión (L) - perdió 2 a 1
- Copa Libertadores (fase de grupos, fecha 5) vs Deportivo La Guaira (V) - ganó 4 a 2
- Copa Libertadores (fase de grupos, fecha 6) vs Bolívar (V) - ganó 3 a 1
- Copa Argentina 32avos de final vs Tigre (V) - ganó 1 a 0
- Fecha 1 Clausura vs Atlético Tucumán (V) - empató 0 a 0
- Fecha 2 vs Huracán (L) - ganó 2 a 1
- Fecha 3 vs Sarmiento (V) - perdió 2 a 1
- Fecha 4 vs Estudiantes de Río Cuarto (L) - ganó 2 a 1
- Copa Libertadores (octavos final ida) vs Fluminense (V) - empató 0 a 0
- Fecha 5 vs Belgrano (V) - perdió 2 a 0
- Copa Libertadores (octavos final vuelta) vs Fluminense (L) - empató 1 a 1 (perdió 5-4 por penales)
- Fecha 6 vs Independiente (V) - empató 0 a 0
- Copa Argentina octavos de final vs Aldosivi (V) - ganó 2 a 0
- Fecha 7 vs Racing (L) - ganó 3 a 1
- Fecha 8 vs River (V) - perdió 3 a 1
- Fecha 9 vs Aldosivi (L) - ganó 4 a 3
- Copa Argentina cuartos de final vs Atlético Tucumán (V) - empató 1 a 1 (perdió por penales 3-2)
- Fecha 10 vs Barracas Central (V) - ganó 1 a 0
- Fecha 11 vs Gimnasia La Plata (L) - empató 1 a 1
- Fecha 12 vs Rosario Central (V) - perdió 5 a 0
- Fecha 13 vs Tigre (L) - empató 2 a 2
- Fecha 14 vs Argentinos Juniors (V) - perdió 1 a 0
- Fecha 15 vs Banfield (L) - ganó 3 a 1
Luego de 26 partidos por el lado de Independiente Rivadavia, y 16 partidos por el lado de Gimnasia, ambas parcialidades volverán a reencontrarse en el Víctor Legrotaglie por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura.