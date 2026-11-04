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El protocolo de EA Sports para evitar el morbo con futbolistas fallecidos

En medio de una Liga de España conmocionada EA Sports intervino el mercado de FC 27 para evitar la especulación con su carta virtual

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
EA Sports tiene un protocolo que evita la especulación y sirve de homenaje.

EA Sports tiene un protocolo que evita la especulación y sirve de homenaje.

EA Sports dispone de un protocolo específico en el juego FC 27 ante el fallecimiento de deportistas en actividad y, tras la muerte de Jesús de Miguel - delantero del Tenerife en la Segunda División de la Liga de España -, adoptó una determinación inmediata sobre su figura dentro del simulador.

Los objetivos son "honrar su legado respetuosamente" y evitar la especulación con su carta virtual ante el morbo de ciertas personas que buscan revender una carta por precios exorbitantes.

Jes&uacute;s de Miguel perdi&oacute; la vida tras un choque en un partido correspondiente a la Segunda Divisi&oacute;n de Espa&ntilde;a.

Jesús de Miguel perdió la vida tras un choque en un partido correspondiente a la Segunda División de España.

El protocolo que adoptó el juego FC 27 en pleno luto de la Liga de España

EA Sports comunicó: "Nos entristece el fallecimiento de Jesús de Miguel. Enviamos nuestras sentidas condolencias a su familia, a CD Tenerife y a sus fans de todo el mundo"; a continuación explicaron las medidas que se adoptaron para "honrar su legado respetuosamente":

  • Jesús de Miguel será removido de CD Tenerife en FC 27.
  • Los ítems de UT de Jesús de Miguel ya no estarán disponibles en sobres.
  • El rango de precio de los ítems de UT de Jesús de Miguel quedará permanente fijo en su valor actual.

Esto implica que el futbolista ya no formará parte del plantel del Tenerife y que su carta dejará de salir en los sobres; además, para frenar la especulación de quienes buscan adquirir ítems a bajo costo y revenderlos a precios inflados a raíz del morbo, la compañía resolvió congelar de forma definitiva su rango de valor.

De Diogo Jota a Emiliano Sala: los precedentes de EA Sports ante el fallecimiento jugadores

La determinación adoptada en torno a Jesús de Miguel no constituye un hecho aislado, sino que responde a un criterio ético que la desarrolladora implementó en situaciones trágicas similares a lo largo de los últimos años.

El caso más reciente tuvo lugar en julio de 2025 tras la partida física de Diogo Jota. En aquella oportunidad, la compañía intervino de inmediato en EA Sports FC 25 para frenar maniobras especulativas: interrumpió la salida de sus cartas en los sobres de Ultimate Team y blindó sus valores de transferencia.

Diogo Jota falleci&oacute; tras sufrir un violento accidente automovil&iacute;stico.

Diogo Jota falleció tras sufrir un violento accidente automovilístico.

No obstante, la empresa resolvió mantener al delantero luso dentro de las nóminas generales del simulador y le rindió un homenaje directo a través del lanzamiento de tres cartas conmemorativas que rememoraban sus etapas en Porto, Wolverhampton y Liverpool.

Años antes, en noviembre de 2021, la firma debió afrontar un escenario similar tras el fallecimiento del mediocampista brasileño Riuler Faustino, por entonces futbolista de Shonan Bellmare en la liga japonesa.

Durante el ciclo de FIFA 22, el protocolo se aplicó de forma integral: el jugador fue desafectado de la plantilla oficial de la institución asiática, sus artículos desaparecieron definitivamente de los paquetes de recompensas y sus límites de compra y venta quedaron inmóviles.

El argentino Emiliano Sala muri&oacute; al estrellarse&nbsp;la avioneta que lo transportaba.

El argentino Emiliano Sala murió al estrellarse la avioneta que lo transportaba.

El origen de esta política interna se remonta a comienzos de 2019, a raíz del accidente aéreo que le costó la vida a Emiliano Sala mientras viajaba para sumarse al Cardiff City. Frente a la conmoción internacional desatada en febrero de aquel año, los desarrolladores fijaron las pautas que rigen hasta hoy en FIFA 19: excluyeron al atacante argentino de la formación del FC Nantes, cancelaron la disponibilidad de sus cartas en el mercado digital y congelaron permanentemente sus cotizaciones para clausurar cualquier intento de lucro desmedido en la comunidad.

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