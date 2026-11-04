Los Pumas visitan a Irlanda por el Nations Championship: día, hora, TV y equipo confirmado

El tercera línea formado en Marista retornará al equipo tras una lesión este viernes 6 de noviembre desde las 17:10 horas (20:10 hora de Irlanda) con TV en vivo por ESPN y Disney Plus. Será el primero de los compromisos que los dirigidos por Felipe Contepomi disputarán en el último tramo del año. Luego se medirán con Italia en Génova (14/11) y con Francia en París (21/11), antes del fin de semana de finales en Twickenham, Londres (27, 28 y 29/11).

Juan Cruz Mallía otro de los regresos que tendrán Los Pumas.

Argentinos e irlandeses se enfrentan desde 1952 y ya acumulan 25 duelos, de los cuales Los Pumas ganaron 8, perdieron 16 y empataron uno. Entre las más recordadas victorias sobresalen las ocurridas en los Mundiales de 1999, 2007 y 2015. Justamente el 43-20 en los cuartos de final del Mundial 2015 fue la última vez que el equipo argentino venció al del trébol.