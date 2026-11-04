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Los Pumas visitan a Irlanda por el Nations Championship: día, hora, TV y equipo confirmado

Por el Nations Championship, Los Pumas tienen equipo confirmado para visitar a Irlanda en Dublín, con el mendocino Juan Martín González como titular.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Juan Martín González vuelve a ser titular.

Juan Martín González vuelve a ser titular.

Comienza la recta final del Nations Championship y Los Pumas tienen equipo confirmado para visitar a Irlanda en Dublín, con la presencia del mendocino Juan Martín González como titular.

El tercera línea formado en Marista retornará al equipo tras una lesión este viernes 6 de noviembre desde las 17:10 horas (20:10 hora de Irlanda) con TV en vivo por ESPN y Disney Plus. Será el primero de los compromisos que los dirigidos por Felipe Contepomi disputarán en el último tramo del año. Luego se medirán con Italia en Génova (14/11) y con Francia en París (21/11), antes del fin de semana de finales en Twickenham, Londres (27, 28 y 29/11).

Juan Cruz Mallía otro de los regresos que tendrán Los Pumas.

Juan Cruz Mallía otro de los regresos que tendrán Los Pumas.

Argentinos e irlandeses se enfrentan desde 1952 y ya acumulan 25 duelos, de los cuales Los Pumas ganaron 8, perdieron 16 y empataron uno. Entre las más recordadas victorias sobresalen las ocurridas en los Mundiales de 1999, 2007 y 2015. Justamente el 43-20 en los cuartos de final del Mundial 2015 fue la última vez que el equipo argentino venció al del trébol.

Además, el conjunto nacional buscará por primera vez una victoria ante el seleccionado irlandés en el Aviva Stadium, escenario que le trae un gran recuerdo a los comandados por Contepomi ya que el año pasado se impusieron ante los British Lions (28-24).

La conferencia de prensa de Contepomi y Montoya

La formación de Los Pumas para visitar a Irlanda en Dublín

  • WENGER, Boris (11 caps)
  • MONTOYA, Julián (120 caps) – Capitán
  • MORENO, Francisco (3 caps)
  • PETTI, Guido (104 caps)
  • RUBIOLO, Pedro (31 caps)
  • GONZÁLEZ, Juan Martín (51 caps)
  • KREMER, Marcos (83 caps)
  • MATERA, Pablo (127 caps) – Vicecapitán
  • GARCÍA, Gonzalo (19 caps)
  • ALBORNOZ, Tomás (24 caps)
  • CARRERAS, Mateo (36 caps)
  • CHOCOBARES, Santiago (35 caps)
  • PICCARDO, Justo (13 caps)
  • DELGUY, Bautista (42 caps)
  • MALLÍA, Juan Cruz (51 caps) – Vicecapitán

Suplentes

Lo que viene para Los Pumas en el Nations Championship

  • 6 de noviembre – Los Pumas vs Irlanda – 17:10 hs – Dublín
  • 14 de noviembre – Los Pumas vs Italia – 08:40 hs – Génova
  • 21 de noviembre – Los Pumas vs Francia – 17:10 hs – París
  • 27, 28 y 29 de noviembre – Fin de semana de finales – Twickenham, Londres

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