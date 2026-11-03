Los precios de las entradas de la Selección argentina vs. Uruguay: cuándo se venden y dónde comprarlas

La AFA aclaró que las plateas altas, medias y bajas tienen valores más bajos que los últimos encuentros amistosos que la Albiceleste disputadó en el país ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.

Los precios de las entradas en el amistoso de la Selección argentina vs Uruguay

General: $95.000

Menor A Popular (hasta 10 años): $ 19.000

Sector Visitante: $ 160.000

Platea Alta: $ 140.000

Platea Baja L: $220.000

Platea Media C,D,M: $ 180.000

Platea Media A,B: $220.000

Preferencial: $ 290.000

La venta general comenzará al miércoles 4 de noviembre desde las 16 y se podrán canjear los tickets físicos desde el martes 10 al jueves 12 en las boleterías del estadio de Huracán, desde las 9 hasta las 15 hs.

Los usuarios que deseen comprar sus entradas deberán hacerlo a través de la página Deportick.com. Una vez ingresado allí, deberán crearse una cuenta con usuario y contraseña, en caso de no tenerla.

Los discapacitados podrán gestionar su ingreso en la misma plataforma de Deportick durante la venta general, que comenzará el miércoles 4 de noviembre a las 16 hs. Si no pudieron gestionarlo antes del partido, no podrán ingresar.