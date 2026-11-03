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Se viene un gran amistoso

Los precios de las entradas de la Selección argentina vs. Uruguay: cuándo se venden y dónde comprarlas

Se dieron a conocer los precios de las entradas para el amistoso entre la Selección argentina y Uruguay, que se jugará el 13 de noviembre en La Bombonera

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Los seguidores de la Selección argentina esperan en amistoso ante Uruguay.

Los seguidores de la Selección argentina esperan en amistoso ante Uruguay.

Se conocieron los precios de las entradas para el amistoso entre la Selección argentina y Uruguay, que se jugará el 13 de noviembre en La Bombonera. La AFA confirmó que a partir del miércoles 4 de noviembre se podrán adquirir las entradas para el atrayente partido.

Ya sin el astro Lionel Messi entre los concentrados debido a que se retiró de la Selección argentina -que dirige Lionel Scaloni, las localidades bajaron de precio respecto a los últimos partidos.

Los hinchas albicelestes estar&aacute;n en la Bombonera en el amistoso ante Uruguay.

Los hinchas albicelestes estarán en la Bombonera en el amistoso ante Uruguay.

La Asociación del Fútbol Argentino dijo que la venta de los boletos será únicamente por la plataforma digital deportick.com y se podrán retirar físicamente desde el martes 10 al jueves 12 en las boleterías del estadio de Huracán, de 9 a 15 hs.

La AFA aclaró que las plateas altas, medias y bajas tienen valores más bajos que los últimos encuentros amistosos que la Albiceleste disputadó en el país ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.

Los precios de las entradas en el amistoso de la Selección argentina vs Uruguay

  • General: $95.000
  • Menor A Popular (hasta 10 años): $ 19.000
  • Sector Visitante: $ 160.000
  • Platea Alta: $ 140.000
  • Platea Baja L: $220.000
  • Platea Media C,D,M: $ 180.000
  • Platea Media A,B: $220.000
  • Preferencial: $ 290.000

La venta general comenzará al miércoles 4 de noviembre desde las 16 y se podrán canjear los tickets físicos desde el martes 10 al jueves 12 en las boleterías del estadio de Huracán, desde las 9 hasta las 15 hs.

Los usuarios que deseen comprar sus entradas deberán hacerlo a través de la página Deportick.com. Una vez ingresado allí, deberán crearse una cuenta con usuario y contraseña, en caso de no tenerla.

Los discapacitados podrán gestionar su ingreso en la misma plataforma de Deportick durante la venta general, que comenzará el miércoles 4 de noviembre a las 16 hs. Si no pudieron gestionarlo antes del partido, no podrán ingresar.

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