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Trágica muerte en La Liga española

El arquero Jesús Owono cerró sus redes sociales tras los insultos y amenazas por la muerte de Jesús de Miguel

El arquero Jesús Owono cerró sus redes sociales tras recibir insultos y mensajes de odio luego del trágico choque que provocó la muerte del delantero Jesús de Miguel.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Owono decidió cerrar sus redes.

Owono decidió cerrar sus redes.

El mundo del fútbol se encuentra conmocionado por el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, quien murió tras un fuerte choque en el campo de juego con Jesús Owono, arquero del Andorra. El incidente, que ocurrió durante un partido, ha generado un profundo dolor y preocupación.

Tras el suceso, que derivó en la expulsión de Owono del encuentro por “uso de fuerza excesiva” según el acta arbitral, el arquero ha sido blanco de numerosos insultos y mensajes de odio en sus redes sociales. La situación ha sido tan abrumadora que el jugador decidió cerrar sus cuentas.

Según informaron medios españoles, Owono se encuentra “absolutamente desolado” por lo ocurrido, y se le vio llorando y rezando en el vestuario tras el partido. El portero guineano también manifestó su intención de contactarse con la familia de De Miguel para expresar sus condolencias y dolor.

Las consecuencias legales del trágico incidente

La jugada que desencadenó la tragedia ha abierto un debate sobre las posibles consecuencias legales para el arquero. Si bien el hecho ocurrió dentro del ámbito deportivo, la calificación de “uso de fuerza excesiva” en el acta arbitral podría sentar un precedente para una eventual investigación penal bajo figuras como homicidio por imprudencia, aunque los especialistas advierten que la intención de causar daño deberá ser probada.

Mientras tanto, la confusión en redes sociales generó que el futbolista Michel Owono, quien comparte apellido con el arquero y es parecido físicamente, recibiera una ola de amenazas, insultos y mensajes racistas. Michel emitió un comunicado expresando sus condolencias a la familia de Jesús de Miguel y repudiando la violencia verbal, al tiempo que aclaró que no tiene ninguna relación con el trágico incidente.

El impacto en Andorra y el mundo deportivo

La noticia de la muerte de Jesús de Miguel ha generado una profunda tristeza en el ámbito deportivo, recibiendo condolencias de figuras como Lionel Messi, Rafa Nadal y Kylian Mbappé.

El club Andorra, por su parte, emitió un comunicado expresando sus más sinceras condolencias a la familia del futbolista fallecido, a sus compañeros y amigos.

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