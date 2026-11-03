El arquero Jesús Owono cerró sus redes sociales tras los insultos y amenazas por la muerte de Jesús de Miguel

Jesús Owono, la otra cara de la tragedia tras el fallecimiento de Jesús de Miguel: "Está desolado". pic.twitter.com/bwHfg2EWMw — laSexta Deportes (@Sexta_Deportes) November 3, 2026

Las consecuencias legales del trágico incidente

La jugada que desencadenó la tragedia ha abierto un debate sobre las posibles consecuencias legales para el arquero. Si bien el hecho ocurrió dentro del ámbito deportivo, la calificación de “uso de fuerza excesiva” en el acta arbitral podría sentar un precedente para una eventual investigación penal bajo figuras como homicidio por imprudencia, aunque los especialistas advierten que la intención de causar daño deberá ser probada.

Mientras tanto, la confusión en redes sociales generó que el futbolista Michel Owono, quien comparte apellido con el arquero y es parecido físicamente, recibiera una ola de amenazas, insultos y mensajes racistas. Michel emitió un comunicado expresando sus condolencias a la familia de Jesús de Miguel y repudiando la violencia verbal, al tiempo que aclaró que no tiene ninguna relación con el trágico incidente.

El impacto en Andorra y el mundo deportivo

La noticia de la muerte de Jesús de Miguel ha generado una profunda tristeza en el ámbito deportivo, recibiendo condolencias de figuras como Lionel Messi, Rafa Nadal y Kylian Mbappé.

El club Andorra, por su parte, emitió un comunicado expresando sus más sinceras condolencias a la familia del futbolista fallecido, a sus compañeros y amigos.