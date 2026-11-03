Lionel Messi y Nicolás Paz acompañaron a la familia del jugador fallecido en España: "No hay palabras"

El sentido mensaje de Lionel Messi y el impacto global de la tragedia

Conmovido por el fatal desenlace en suelo canario, el astro albiceleste recurrió a su cuenta personal de Instagram para hacer público su acompañamiento a los allegados del atacante.

"No hay palabras... Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse", escribió el referente rosarino, cuyas palabras adquirieron una inmediata trascendencia planetaria debido a la enorme magnitud de su figura.

La publicación de Lionel Messi en solidaridad con el fallecimiento de Jesús de Miguel.

La intervención de la máxima estrella del fútbol mundial visibilizó aún más el drama ocurrido durante el último fin de semana en el certamen de ascenso español. De Miguel, quien militaba en las filas del conjunto tinerfeño, sufrió una desafortunada acción de juego que forzó su internación de urgencia y culminó con el peor desenlace en las primeras horas del martes.

La reacción de Nico Paz y el doloroso lazo con las inferiores de Tenerife

Entre los primeros protagonistas que exteriorizaron su consternación por la pérdida del futbolista de 30 años destacó Nico Paz. El actual integrante de la Selección argentina, quien conoce desde adentro las entrañas de la entidad blanquiazul debido a su formación en el fútbol base canario antes de emigrar al exterior, manifestó su incredulidad apenas se ratificó la trágica noticia.

A través de sus perfiles digitales, el mediocampista compartió un sentido tributo que reflejó la angustia compartida por los hinchas del representativo de Santa Cruz de Tenerife: ·No me lo puedo creer. Mucha fuerza a toda su familia y amigos en estos momentos tan duros. Descansa en paz".

Nicolás Paz se sumó a las palabres de Lionel Messi.

De esta manera, el trágico desenlace de Jesús de Miguel generó una unánime unión de voces en el deporte argentino e internacional. Mientras las autoridades de la Segunda División y los simpatizantes continúan rindiendo tributo a la memoria del atacante, las sentidas expresiones de afecto por parte de emblemas como Messi y Paz ratifican el acompañamiento incondicional hacia los familiares y amigos en la hora más difícil.