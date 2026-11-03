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Lionel Messi y Nicolás Paz acompañaron a la familia del jugador fallecido en España: "No hay palabras"

Tras darse a conocer el deceso del jugador de Tenerife luego de chocar con el arquero rival, Lionel Messi y Nicolás Paz se expresaron al respecto

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Lionel Messi se solidarizó en este momento tan complicado.

Lionel Messi se solidarizó en este momento tan complicado.

El fallecimiento de Jesús de Miguel sacudió de lleno los cimientos del fútbol internacional ya que el delantero perdió la vida tras chocar contra el arquero de Andorra enlutando a toda la actividad deportiva y movilizando a las principales figuras del ámbito profesional; la noticia trascendió las fronteras de la Liga de España y Lionel Messi tomó la palabra.

En medio del dolor generalizado y de los incontables homenajes brindados al atacante del CD Tenerife, el ex delantero de la Selección argentina no tardó en manifestar públicamente su pesar.

El actual futbolista de Inter Miami utilizó sus plataformas oficiales para enviar un cálido mensaje de consuelo hacia los seres queridos del madrileño, sumándose a las repercusiones de una tragedia que golpeó de manera unánime a la comunidad futbolística.

El sentido mensaje de Lionel Messi y el impacto global de la tragedia

Conmovido por el fatal desenlace en suelo canario, el astro albiceleste recurrió a su cuenta personal de Instagram para hacer público su acompañamiento a los allegados del atacante.

"No hay palabras... Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse", escribió el referente rosarino, cuyas palabras adquirieron una inmediata trascendencia planetaria debido a la enorme magnitud de su figura.

La publicaci&oacute;n de Lionel Messi en solidaridad con el fallecimiento de Jes&uacute;s de Miguel.

La publicación de Lionel Messi en solidaridad con el fallecimiento de Jesús de Miguel.

La intervención de la máxima estrella del fútbol mundial visibilizó aún más el drama ocurrido durante el último fin de semana en el certamen de ascenso español. De Miguel, quien militaba en las filas del conjunto tinerfeño, sufrió una desafortunada acción de juego que forzó su internación de urgencia y culminó con el peor desenlace en las primeras horas del martes.

La reacción de Nico Paz y el doloroso lazo con las inferiores de Tenerife

Entre los primeros protagonistas que exteriorizaron su consternación por la pérdida del futbolista de 30 años destacó Nico Paz. El actual integrante de la Selección argentina, quien conoce desde adentro las entrañas de la entidad blanquiazul debido a su formación en el fútbol base canario antes de emigrar al exterior, manifestó su incredulidad apenas se ratificó la trágica noticia.

A través de sus perfiles digitales, el mediocampista compartió un sentido tributo que reflejó la angustia compartida por los hinchas del representativo de Santa Cruz de Tenerife: ·No me lo puedo creer. Mucha fuerza a toda su familia y amigos en estos momentos tan duros. Descansa en paz".

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Nicolás Paz se sumó a las palabres de Lionel Messi.

De esta manera, el trágico desenlace de Jesús de Miguel generó una unánime unión de voces en el deporte argentino e internacional. Mientras las autoridades de la Segunda División y los simpatizantes continúan rindiendo tributo a la memoria del atacante, las sentidas expresiones de afecto por parte de emblemas como Messi y Paz ratifican el acompañamiento incondicional hacia los familiares y amigos en la hora más difícil.

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