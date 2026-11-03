El histórico nombre de varón de origen egipcio que vuelve a ser tendencia en la Argentina

La elección del nombre para los hijos es un momento clave en cada familia. Mientras que durante años predominaron las opciones tradicionales o los nombres cortos de estilo internacional, en los últimos meses se consolidó una alternativa en la Argentina que mira directamente hacia la historia antigua.
Entre las tendencias que ganaron un terreno insospechado en las planillas del Registro Civil, hay una opción de origen egipcio que destaca por su impronta imponente y su carga histórica: Ramsés.
Ramsés es un nombre que conquistó a las familias
Tradicionalmente vinculado al esplendor de la civilización del Nilo y al recuerdo del más celebre de los gobernantes del imperio, el nombre Ramsés volvió al radar de las futuras mamás y papás que buscan salirse de lo común sin perder elegancia ni personalidad.
A diferencia de otras modas pasajeras, este nombre reúne dos atributos muy cotizados en la actualidad: una sonoridad rotunda con personalidad marcada y un significado mítico. De acuerdo con los registros etimológicos, Ramsés proviene del antiguo egipcio (Ra-mes-su) y significa literalmente "hijo del dios Ra" o "engendrado por Ra", en clara alusión a la divinidad solar.
Esa combinación de misticismo y fortaleza convirtió al apelativo en uno de los más buscados en portales de maternidad y crianza a lo largo de todo el país.
Un fenómeno de originalidad que crece en la Argentina
En la Argentina, el fenómeno de rescatar nombres con raíz mitológica o histórica no es nuevo, pero la velocidad con la que prendió la opción egipcia sorprende a los especialistas en tendencias de consumo y demografía familiar.
Padres de diversas provincias eligen este tipo de apelativos para transmitir dinamismo y distinción. Quienes se decantan por Ramsés suelen valorar que es un nombre que no requiere de apodos ni acortamientos obligatorios para sonar bien, conservando su presencia tanto en la infancia como en la etapa adulta.
En pocas palabras
- Nombre: el nombre egipcio Ramsés gana popularidad en Argentina.
- Origen: proviene del antiguo egipcio y significa "hijo del dios Ra".
- Tendencia: padres buscan nombres con historia, personalidad y sonoridad imponente.