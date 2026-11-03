El histórico nombre de varón de origen egipcio que vuelve a ser tendencia en la Argentina

A diferencia de otras modas pasajeras, este nombre reúne dos atributos muy cotizados en la actualidad: una sonoridad rotunda con personalidad marcada y un significado mítico. De acuerdo con los registros etimológicos, Ramsés proviene del antiguo egipcio (Ra-mes-su) y significa literalmente "hijo del dios Ra" o "engendrado por Ra", en clara alusión a la divinidad solar.

Con este nombre, los padres buscan originalidad y distinción.

Esa combinación de misticismo y fortaleza convirtió al apelativo en uno de los más buscados en portales de maternidad y crianza a lo largo de todo el país.

Un fenómeno de originalidad que crece en la Argentina

En la Argentina, el fenómeno de rescatar nombres con raíz mitológica o histórica no es nuevo, pero la velocidad con la que prendió la opción egipcia sorprende a los especialistas en tendencias de consumo y demografía familiar.

Padres de diversas provincias eligen este tipo de apelativos para transmitir dinamismo y distinción. Quienes se decantan por Ramsés suelen valorar que es un nombre que no requiere de apodos ni acortamientos obligatorios para sonar bien, conservando su presencia tanto en la infancia como en la etapa adulta.