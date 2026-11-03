Tragedia y muerte en el fútbol español: Jesús de Miguel falleció tras un violento choque con el arquero rival

Lucha contrarreloj e intento de reanimación

Ante la gravedad de la situación, los médicos saltaron con urgencia al campo de juego para practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) al delantero. Tras estabilizarlo de manera preliminar, fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria e ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Pese a los esfuerzos del personal médico, durante la madrugada su estado neurológico empeoró drásticamente y se confirmó su fallecimiento este martes a las 8 hora local.

Ante la conmoción generalizada y el profundo impacto anímico en los planteles, el partido había sido suspendido de mutuo acuerdo.

Dolor en el Tenerife y reacciones del mundo del deporte

Tenerife expresó su desolación a través de un comunicado oficial: "Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad… No hay palabras de consuelo". Por su parte, el Andorra y su presidente, Gerard Piqué, manifestaron su absoluto pesar y enviaron sus condolencias a la familia y a la institución canaria.

En el plano humano, Jesús Owono quedó devastado por lo sucedido. El guardameta recibió insultos al retirarse del campo y, profundamente afectado, optó por cerrar temporalmente sus redes sociales, mientras evalúa la manera de transmitir sus disculpas en privado a los allegados del delantero.

La Federación española suspendió la actividad futbolística en todo el país.

Las posibles consecuencias deportivas y legales para Jesús Owono

Mientras el fútbol español llora la pérdida, el incidente abre un complejo escenario en el ámbito disciplinario y legal respecto a la situación del arquero Jesús Owono.

El Comité de Competición de la Federación española deberá evaluar la acción a partir de informe arbitral y el video. Si la jugada es considerada como acción violenta con consecuencias graves la sanción podría oscilar entre los 4 y los 12 partidos, mientras que un informe menor por juego peligroso con lesión implicaría una suspensión de 1 a 3 partidos.

En lo legal, los especialistas indican inicialmente que una muerte accidental en el campo de juego no constituye automáticamente un delito ya que están asumidos los riesgos de contacto físico en un deporte profesional. Pero una hipotética investigación de homicidio por imprudencia (según el artículo 142 del Código Penal español) solo se abriría si se considera una imprudencia grave que exceda los límites normales, algo que dependerá de los peritajes técnicos y de una eventual denuncia de la familia de Jesús De Miguel, que hasta el momento solo ha solicitado respeto y privacidad en este momento de profundo dolor, mientras el fútbol español y mundial está conmocionado por este trágico final.