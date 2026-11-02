Mastantuono y Pellegrino marcaron goles para sacar a la Fiorentina de la zona roja en la Serie A

La victoria le permite a la Fiorentina salir de la zona del descenso ya que ahora tiene 8 puntos (ganó 2, empató 2 y perdió 6) y ocupa el puesto 16 delante de ru rival de este lunes y de los 3 que por ahora estarían perdiendo la categoría: Monza (7), Udinese (5) y Venezia (3).

Mastantuono y Pellegrino ganan confianza con goles en la Fiorentina

Mastantuono, de solo 19 años, llegó a 4 goles en sus primeros 10 partidos con la Fiorentina en la Serie A y es el jugador más joven en hacerlo desde Alexandre Pato con el Milan en la temporada 2007/2008.

Pellegrino, de 25 años y nacido en España cuando su padre jugaba allí, también suma 4 goles en 11 encuentros oficiales con su nuevo equipo a lo que hay que sumar otros 15 tantos en los 52 partidos que disputó con la camiseta del Parma.