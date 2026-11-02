La convención regional "Felices para siempre", organizada por los testigos de Jehová, concluyó este fin de semana tras tres jornadas de actividades en el Estadio Malvinas Argentinas.
Tras 14 años, el Malvinas Argentinas volvió a recibir una convención regional de los testigos de Jehová
Más de 13.000 personas asistieron a la primera fecha de la convención regional "Felices para siempre". El evento movilizó a 3.243 voluntarios, recibió 1.436 vehículos y registró 73 bautismos
Convención regional de los testigos de Jehová
Más de 13.000 personas asistieron al evento, mientras que miles más siguieron el programa mediante conexión simultánea desde Montevideo, Córdoba, Buenos Aires y Río Grande, elevando la asistencia combinada a más de 20.000 personas en Argentina y Uruguay.
El programa incluyó discursos basados en principios bíblicos, entrevistas, presentaciones audiovisuales y nuevos episodios de la serie "Las Buenas Noticias según Jesús", centrados en cómo fortalecer las relaciones familiares, enfrentar los desafíos cotidianos y desarrollar una esperanza sólida para el futuro.
Uno de los momentos más emotivos de la convención tuvo lugar el sábado, cuando 73 personas se bautizaron, haciendo pública su decisión de servir a Dios como testigos de Jehová. Entre ellas estuvo Aldana (33), de Junín, quien relató que comenzó a estudiar la Biblia después de asistir por primera vez a una asamblea regional invitada por familiares. Al recordar aquella experiencia, comentó: "Me impactó la cantidad de gente que había y cómo se saludaban. Todos estaban contentos, todos tenían una sonrisa en la cara. Eso me emocionó mucho". Esa primera experiencia marcó el inicio de un recorrido que culminó este fin de semana con su bautismo.
La convocatoria también dejó una impresión positiva en quienes asistieron por primera vez a este tipo de convenciones. Jony, de Santa Isabel, que viajó casi 600 kilómetros, comentó: "Se destaca la unidad que hay entre todos y cómo se estudia La Biblia. Valió la pena venir".
La organización del evento
El evento fue posible gracias al trabajo voluntario de 3.243 personas que colaboraron en áreas como Estacionamiento, Prevención de Accidentes, Audio y Video, Tecnología, Limpieza, Recepción y otras tareas de apoyo. Durante el fin de semana también arribaron al estadio aproximadamente 1.436 vehículos, cuya circulación y estacionamiento fueron coordinados por estos equipos voluntarios.
El nivel de organización también fue reconocido por autoridades vinculadas al funcionamiento del estadio. Daniela Bulos, integrante de la Subsecretaría de Deportes de Mendoza y responsable del área de eventos, señaló: "Siempre trabajar con ustedes es muy cómodo y prolijo porque son muy respetuosos; ninguno entorpece la tarea del otro".
César Ballesteros, portavoz de los testigos de Jehová en Argentina, expresó: "Estamos muy agradecidos con las autoridades del Estadio Malvinas Argentinas, por su permanente disposición, amabilidad y atención a las necesidades del evento. Ver a familias enteras, jóvenes y mayores compartiendo juntos momentos de estudio y amistad, fue muy refrescante. Estamos seguros de que el programa ha dejado un mensaje de esperanza y confianza que nos ayuda a ser felices pese a los desafíos que enfrentemos".
Movimiento turístico y comercial en Mendoza
Además del beneficio espiritual para los asistentes, la convención generó movimiento turístico y comercial en Mendoza con visitantes que utilizaron hoteles, restaurantes, medios de transporte y diversos servicios de la provincia durante todo el fin de semana.
Mendoza volverá a recibir una nueva edición de la convención regional "Felices para siempre" del 6 al 8 de noviembre de 2026, como parte de las más de 70 convenciones que los testigos de Jehová celebran este año en distintos puntos de Argentina y 6000 alrededor de todo el mundo.
Para obtener más información sobre las actividades de los testigos de Jehová, visite jw.org. La entrada a todas sus reuniones y asambleas es gratuita y no se realizan colectas.
Datos destacados del evento en el Estadio Malvinas Argentina
- Asistentes locales: 13.494
- Bautizados: 73
- Voluntarios: 3.243
- Vehículos: 1.436
- Ciudades visitantes: Malargüe, San Rafael, San Luis, San Juan.
En pocas palabras
- Convención regional: 13.000 personas asistieron al evento de los testigos de Jehová en el Estadio Malvinas Argentinas.
- Bautismos y testimonios: 73 personas se bautizaron; destacaron la unidad y el estudio de la Biblia.
- Impacto en Mendoza: el evento movilizó turismo y generó actividad comercial en la provincia.