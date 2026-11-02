Tras 14 años, el Malvinas Argentinas volvió a recibir una convención regional de los testigos de Jehová

El evento movilizó turismo y generó actividad comercial en la provincia.

Uno de los momentos más emotivos de la convención tuvo lugar el sábado, cuando 73 personas se bautizaron, haciendo pública su decisión de servir a Dios como testigos de Jehová. Entre ellas estuvo Aldana (33), de Junín, quien relató que comenzó a estudiar la Biblia después de asistir por primera vez a una asamblea regional invitada por familiares. Al recordar aquella experiencia, comentó: "Me impactó la cantidad de gente que había y cómo se saludaban. Todos estaban contentos, todos tenían una sonrisa en la cara. Eso me emocionó mucho". Esa primera experiencia marcó el inicio de un recorrido que culminó este fin de semana con su bautismo.

La convocatoria también dejó una impresión positiva en quienes asistieron por primera vez a este tipo de convenciones. Jony, de Santa Isabel, que viajó casi 600 kilómetros, comentó: "Se destaca la unidad que hay entre todos y cómo se estudia La Biblia. Valió la pena venir".

La organización del evento

El evento fue posible gracias al trabajo voluntario de 3.243 personas que colaboraron en áreas como Estacionamiento, Prevención de Accidentes, Audio y Video, Tecnología, Limpieza, Recepción y otras tareas de apoyo. Durante el fin de semana también arribaron al estadio aproximadamente 1.436 vehículos, cuya circulación y estacionamiento fueron coordinados por estos equipos voluntarios.

El nivel de organización también fue reconocido por autoridades vinculadas al funcionamiento del estadio. Daniela Bulos, integrante de la Subsecretaría de Deportes de Mendoza y responsable del área de eventos, señaló: "Siempre trabajar con ustedes es muy cómodo y prolijo porque son muy respetuosos; ninguno entorpece la tarea del otro".

César Ballesteros, portavoz de los testigos de Jehová en Argentina, expresó: "Estamos muy agradecidos con las autoridades del Estadio Malvinas Argentinas, por su permanente disposición, amabilidad y atención a las necesidades del evento. Ver a familias enteras, jóvenes y mayores compartiendo juntos momentos de estudio y amistad, fue muy refrescante. Estamos seguros de que el programa ha dejado un mensaje de esperanza y confianza que nos ayuda a ser felices pese a los desafíos que enfrentemos".

Movimiento turístico y comercial en Mendoza

Además del beneficio espiritual para los asistentes, la convención generó movimiento turístico y comercial en Mendoza con visitantes que utilizaron hoteles, restaurantes, medios de transporte y diversos servicios de la provincia durante todo el fin de semana.

Mendoza volverá a recibir una nueva edición de la convención regional "Felices para siempre" del 6 al 8 de noviembre de 2026, como parte de las más de 70 convenciones que los testigos de Jehová celebran este año en distintos puntos de Argentina y 6000 alrededor de todo el mundo.

Para obtener más información sobre las actividades de los testigos de Jehová, visite jw.org. La entrada a todas sus reuniones y asambleas es gratuita y no se realizan colectas.

El evento movilizó turismo y generó actividad comercial en la provincia.

Datos destacados del evento en el Estadio Malvinas Argentina