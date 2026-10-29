A horas de comenzar, la convención "Felices para siempre" confirma su realización en el Estadio Malvinas Argentinas

“Nos alegra mucho volver al Malvinas”, señala César Ballesteros, portavoz de los testigos de Jehová en Argentina. “El estadio nos permitirá recibir cómodamente a miles de personas que asistirán desde distintos puntos de la región. El programa mostrará cómo los principios bíblicos ayudan a encontrar felicidad y esperanza incluso en tiempos difíciles”.

A lo largo de 2026, más de 70 asambleas regionales con el tema “Felices para siempre” se están celebrando en distintos puntos del país.

Entre quienes asistieron por primera vez a una de estas convenciones estuvo Yanina, de 33 años, quien comentó: “Fue una experiencia muy linda... Te vas con una esperanza, con mucha alegría...”.

Experiencias como esta reflejan el sentimiento que miles de asistentes han expresado tras participar en el programa.

Además de reunir a miles de asistentes de Mendoza y otras provincias, la actividad tendrá impacto en hoteles, restaurantes, comercios y servicios de transporte durante ambos fines de semana.

Qué incluye el programa

El programa incluye, además del emocionante momento del bautismo en la sesión del sábado, videos, entrevistas y discursos bíblicos como:

¿Es realista la idea de ser felices para siempre?

Cuatro enemigos de la felicidad.

¿Ha encontrado el tesoro?

También se proyectarán los tan esperados episodios 4, 5 y 6 de “Las buenas noticias según Jesús”, que ya están disponibles en jw.org.

Estos episodios integran la serie de videos de 18 capítulos sobre la vida y el ministerio de Jesucristo y se basan únicamente en los relatos de los Evangelios. Los episodios 1 al 3 se presentaron en las convenciones de 2024 y 2025.

Para saber más sobre la convención “Felices para siempre” y encontrar un lugar cercano, visite jw.org > Sobre Nosotros > Asambleas anuales.

Nunca se hacen colectas.