Luego de anunciar la realización de la convención regional “Felices para siempre” en Mendoza, los testigos de Jehová confirmaron que el evento tendrá lugar finalmente en el Estadio Malvinas Argentinas.
A horas de comenzar, la convención "Felices para siempre" confirma su realización en el Estadio Malvinas Argentinas
Más de 500 voluntarios preparan el Estadio Malvinas Argentinas para recibir a 16.000 asistentes durante los próximos dos fines de semana
Los Testigos De Jehová en el Estadios Malvinas Argentinas
La actividad se desarrollará desde el viernes 30 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre y se repetirá el siguiente fin de semana, del 6 al 8 de noviembre. Se espera una asistencia combinada de unas 16.000 personas.
A pocas horas del inicio de la primera fecha, más de 500 voluntarios trabajan en el acondicionamiento del Estadio Malvinas Argentinas para recibir a miles de asistentes. Las tareas incluyen el montaje de dos toneladas de equipamiento de audio y video y el despliegue de casi 70 metros cuadrados de pantallas LED.
“Nos alegra mucho volver al Malvinas”, señala César Ballesteros, portavoz de los testigos de Jehová en Argentina. “El estadio nos permitirá recibir cómodamente a miles de personas que asistirán desde distintos puntos de la región. El programa mostrará cómo los principios bíblicos ayudan a encontrar felicidad y esperanza incluso en tiempos difíciles”.
A lo largo de 2026, más de 70 asambleas regionales con el tema “Felices para siempre” se están celebrando en distintos puntos del país.
Entre quienes asistieron por primera vez a una de estas convenciones estuvo Yanina, de 33 años, quien comentó: “Fue una experiencia muy linda... Te vas con una esperanza, con mucha alegría...”.
Experiencias como esta reflejan el sentimiento que miles de asistentes han expresado tras participar en el programa.
Además de reunir a miles de asistentes de Mendoza y otras provincias, la actividad tendrá impacto en hoteles, restaurantes, comercios y servicios de transporte durante ambos fines de semana.
Qué incluye el programa
El programa incluye, además del emocionante momento del bautismo en la sesión del sábado, videos, entrevistas y discursos bíblicos como:
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¿Es realista la idea de ser felices para siempre?
Cuatro enemigos de la felicidad.
¿Ha encontrado el tesoro?
También se proyectarán los tan esperados episodios 4, 5 y 6 de “Las buenas noticias según Jesús”, que ya están disponibles en jw.org.
Estos episodios integran la serie de videos de 18 capítulos sobre la vida y el ministerio de Jesucristo y se basan únicamente en los relatos de los Evangelios. Los episodios 1 al 3 se presentaron en las convenciones de 2024 y 2025.
Para saber más sobre la convención “Felices para siempre” y encontrar un lugar cercano, visite jw.org > Sobre Nosotros > Asambleas anuales.
Nunca se hacen colectas.
En pocas palabras
- Convención religiosa: los Testigos de Jehová realizarán su evento "Felices para siempre" en Mendoza.
- Lugar y asistencia: se llevará a cabo en el Estadio Malvinas Argentinas, esperando 16.000 asistentes en dos fines de semana.
- Preparativos y contenido: más de 500 voluntarios trabajan en el montaje, y el programa incluirá discursos bíblicos y videos.