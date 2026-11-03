Lionel Scaloni publicó la lista de convocados para los próximos amistosos con varias sorpresas

El dato sobresaliente de la lista de la Selección argentina es la presencia de Emiliano Dibu Martínez. El guardameta de Chelsea ratificó lo que había prometido ante los micrófonos y dirá presente en la concentración argentina, dejando en un segundo plano la fractura mandibular que arrastra desde el partido contra Everton por la liga inglesa.

Lionel Scaloni tendrá que rearmarse para comenzar el ciclo sin Lionel Messi.

La lista de convocados de Lionel Scaloni con varias sorpresas

Más allá del inicio formal de una era sin Lionel Messi y Nicolás Otamendi tras sus respectivos retiros de la Albiceleste, la nómina quedó marcada por un profundo vacío de nombres habituales.