Lionel Scaloni publicó la lista de convocados para los próximos amistosos con varias sorpresas

El cuerpo técnico tampoco podrá contar con Nahuel Molina ni Leandro Paredes - ambos marginados por suspensión -, a quienes se sumaron las resonantes bajas tácticas de Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, relegados por determinación de Lionel Scaloni en pleno proceso de recambio con la mira puesta en el próximo ciclo.
Para completar el panorama de ausencias de peso, los problemas físicos terminaron de condicionar el armado de la lista: sendas lesiones dejaron al margen a dos piezas clave de la estructura titular como Cristian Cuti Romero y Lautaro Martínez.
Las novedades y las ausencias de la lista de Scaloni
- Novedades: Aaron Anselmino (del Chelsea) y Mariano Troilo (Del Parma), tendrán la posibilidad de ganarse un lugar en la Selección; Gonzalo Montiel (River) volvió a ser tenido en cuenta y en el mediocampo parece Máximo Perrone, el socio de Nico Paz en el Como 1907.
- Jugadores que no fueron al Mundial, pero que regresan: Agustín Giay, Santiago Castro, Román Vega, Franco Mastantuono, Equi Ezequiel Fernández, Matías Soulé, Lucas Prestianni, Santiago Beltrán, Leonardo Balerdi.
- Ausentes: Nico González, Juan Foyth, Santiago Simón, Leonel Flores, Valentín Gómez, Rodrigo De Paul, Marcos Senesi, Giovanni Lo Celso.
- Lesionados: Lautaro Martínez y Cuti Romero.
- Sancionados: Nahuel Molina y Leandro Paredes.