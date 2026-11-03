Inicio Ovación Fútbol Lionel Scaloni
Comienza la era sin Messi

Lionel Scaloni publicó la lista de convocados para los próximos amistosos con varias sorpresas

Después de la emotiva despedida de Lionel Messi en el Monumental, Lionel Scaloni empieza a proyectar el camino de la Selección argentina sin el 10

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Lionel Scaloni comienza el proceso sin Lionel Messi.

Lionel Scaloni comienza el proceso sin Lionel Messi.

La era posterior a Lionel Messi ya está en marcha. De cara a los cruces frente a Uruguay en La Bombonera (el 13 de noviembre) y ante Costa Rica en territorio cordobés (cuatro días más tarde), Lionel Scaloni confirmó los 28 elegidos para la doble fecha de preparación de este mes.

El dato sobresaliente de la lista de la Selección argentina es la presencia de Emiliano Dibu Martínez. El guardameta de Chelsea ratificó lo que había prometido ante los micrófonos y dirá presente en la concentración argentina, dejando en un segundo plano la fractura mandibular que arrastra desde el partido contra Everton por la liga inglesa.

Lionel Scaloni tendr&aacute; que rearmarse para comenzar el ciclo sin Lionel Messi.

Lionel Scaloni tendrá que rearmarse para comenzar el ciclo sin Lionel Messi.

La lista de convocados de Lionel Scaloni con varias sorpresas

Más allá del inicio formal de una era sin Lionel Messi y Nicolás Otamendi tras sus respectivos retiros de la Albiceleste, la nómina quedó marcada por un profundo vacío de nombres habituales.

El cuerpo técnico tampoco podrá contar con Nahuel Molina ni Leandro Paredes - ambos marginados por suspensión -, a quienes se sumaron las resonantes bajas tácticas de Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, relegados por determinación de Lionel Scaloni en pleno proceso de recambio con la mira puesta en el próximo ciclo.

Para completar el panorama de ausencias de peso, los problemas físicos terminaron de condicionar el armado de la lista: sendas lesiones dejaron al margen a dos piezas clave de la estructura titular como Cristian Cuti Romero y Lautaro Martínez.

Las novedades y las ausencias de la lista de Scaloni

  • Novedades: Aaron Anselmino (del Chelsea) y Mariano Troilo (Del Parma), tendrán la posibilidad de ganarse un lugar en la Selección; Gonzalo Montiel (River) volvió a ser tenido en cuenta y en el mediocampo parece Máximo Perrone, el socio de Nico Paz en el Como 1907.
  • Jugadores que no fueron al Mundial, pero que regresan: Agustín Giay, Santiago Castro, Román Vega, Franco Mastantuono, Equi Ezequiel Fernández, Matías Soulé, Lucas Prestianni, Santiago Beltrán, Leonardo Balerdi.
  • Ausentes: Nico González, Juan Foyth, Santiago Simón, Leonel Flores, Valentín Gómez, Rodrigo De Paul, Marcos Senesi, Giovanni Lo Celso.
  • Lesionados: Lautaro Martínez y Cuti Romero.
  • Sancionados: Nahuel Molina y Leandro Paredes.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas