La Policía investiga la muerte de Jesús de Miguel tras un violento choque con el arquero Owono

La Policía Nacional española ha abierto una investigación judicial por la muerte del futbolista Jesús de Miguel, jugador del Tenerife, ocurrida tras un fuerte golpe recibido durante un partido.
La Policía Nacional española ha abierto una investigación judicial por la muerte del futbolista Jesús de Miguel, jugador del Tenerife, ocurrida tras un fuerte golpe recibido durante un partido.
El incidente tuvo lugar en los últimos minutos del encuentro, cuando el delantero impactó con la rodilla del arquero del Andorra, Jesús Owono, en una acción de juego.
El futbolista fue atendido de inmediato en el campo y trasladado a la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde falleció horas después. La naturaleza no natural de la muerte activó el protocolo de investigación judicial, un procedimiento estándar en estos casos, según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Las autoridades judiciales y el fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, consideran poco probable la apertura de un proceso penal. Su argumento se basa en una antigua doctrina del Tribunal Supremo que establece que las lesiones ocurridas durante una acción de juego no son punibles, a menos que exista una agresión clara cuando el balón está detenido. Se esperará al informe arbitral y a la decisión del Comité de Disciplina Deportiva para determinar si hubo juego peligroso o intencionalidad.
La investigación judicial se centrará en determinar si el golpe propinado por Jesús Owono fue con intención de hacer daño o si se trató de un lance fortuito del juego.
El fiscal jefe Sánchez-Jáuregui comparó la situación con un empujón que resulta en una caída fatal, calificándolo como un posible homicidio por imprudencia menos grave, que requeriría una denuncia por parte de la familia de Jesús de Miguel. Si bien todas las opciones están abiertas, la vía penal se considera secundaria frente a una posible sanción deportiva bajo la Ley del Deporte, similar a casos previos.
Tras conocerse el trágico suceso, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decidido suspender los partidos de la Copa del Rey y de la Copa de la Reina. La medida busca honrar la memoria de Jesús de Miguel. Sin embargo, los encuentros de los equipos españoles en competiciones europeas, como la Champions League, siguen en pie, aunque se realizarán minutos de silencio previos en memoria del futbolista.