La Policía investiga la muerte de Jesús de Miguel tras un violento choque con el arquero Owono

#ÚLTIMAHORA | La Policía Nacional ha abierto una investigación sobre la muerte del futbolista del Club Deportivo Tenerife Jesús de Miguel, que está ya bajo supervisión judicial. El delantero sufrió un fuerte golpe en una entrada del portero Jesús Owono. pic.twitter.com/YhS0ceCyqM — EFE Canarias (@EFE_Canarias) November 3, 2026

Investigación sobre la jugada trágica

Las autoridades judiciales y el fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, consideran poco probable la apertura de un proceso penal. Su argumento se basa en una antigua doctrina del Tribunal Supremo que establece que las lesiones ocurridas durante una acción de juego no son punibles, a menos que exista una agresión clara cuando el balón está detenido. Se esperará al informe arbitral y a la decisión del Comité de Disciplina Deportiva para determinar si hubo juego peligroso o intencionalidad.

La investigación judicial se centrará en determinar si el golpe propinado por Jesús Owono fue con intención de hacer daño o si se trató de un lance fortuito del juego.

El fiscal jefe Sánchez-Jáuregui comparó la situación con un empujón que resulta en una caída fatal, calificándolo como un posible homicidio por imprudencia menos grave, que requeriría una denuncia por parte de la familia de Jesús de Miguel. Si bien todas las opciones están abiertas, la vía penal se considera secundaria frente a una posible sanción deportiva bajo la Ley del Deporte, similar a casos previos.

Impacto en las competiciones oficiales

Tras conocerse el trágico suceso, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decidido suspender los partidos de la Copa del Rey y de la Copa de la Reina. La medida busca honrar la memoria de Jesús de Miguel. Sin embargo, los encuentros de los equipos españoles en competiciones europeas, como la Champions League, siguen en pie, aunque se realizarán minutos de silencio previos en memoria del futbolista.