Martes de Champions: horario, TV de Atlético Madrid vs. Bayern Munich y agenda completa

Hora: 17.00.
TV: Fox Sports / DGO / Disney+ Premium.
Estadio: Riyadh Air Metropolitano.
Barcelona vs. Aston Villa
En Aston Villa milita Emiliano Buendía y Alejandro Garnacho, mientras que en el Barcelona no hay presencia argentina.
Hora: 17.00.
TV: ESPN / DGO / Disney+ Premium.
Estadio: Spotify Camp Nou.
Lautaro Martínez no podrá jugar en la cuarta jornada de la Champions League.
Feyenoord vs. Inter de Milán
Lautaro Martínez se quedó sin participación en la Champions League por una molestia muscular, por la cual también se perdió el encuentro correspondiente a la Serie A donde el Inter cayó 3 a 1 frente al Milan.
Hora: 17.00.
TV: Fox Sports 2 / DGO / Disney+ Premium.
Estadio: De Kuip (Stadion Feijenoord).
Manchester United vs. AS Roma
Lisandro Martínez no está pasando su mejor momento en el Manchester United y es objeto de críticas mientras que su desempeño tampoco está siendo bueno; por el lado del conjunto italiano Paulo Dybala no podrá jugar por lesión, pero Leonardo Balerdi, Nahuel Molina, Santiago Castro y Matías Soulé intentarán quedarse con los 3 puntos.
Hora: 17.00.
TV: ESPN 2 / DGO / Disney+ Premium.
Estadio: Old Trafford.
Villarreal vs. París Saint-Germain
Hora: 17.00.
TV: ESPN 3 / DGO / Disney+ Premium.
Estadio: Estadio de la Cerámica.
El PSG quiere ganar su tercera Champions League consecutiva.
Toda la agenda de la Champions League
Galatasaray vs. VfB Stuttgart
Hora: 14.45.
TV: Fox Sports / DGO / Disney+ Premium.
Estadio: RAMS Park.
FK Shajtar Donetsk vs. Sporting CP
Hora: 14:.45.
TV: ESPN 3 / DGO / Disney+ Premium.
Estadio: Stadion Cracovii (Polonia).
F.K. Bodo/Glimt vs. LOSC Lille
Hora: 17.00.
TV: ESPN 4 / DGO / Disney+ Premium.
Estadio: Aspmyra Stadion.
LASK Linz vs. SK Slovan Bratislava
Hora: 17.00
TV: Disney+ Premium.
Estadio: Oberösterreich Arena (Raiffeisen Arena).