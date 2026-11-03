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Con 9 partidos

Martes de Champions: horario, TV de Atlético Madrid vs. Bayern Munich y agenda completa

Arranca la cuarta fecha de la Champions League donde además del Atlético vs. Bayern juega el Manchester United vs. Roma y Barcelona vs. Aston Villa, entre otros

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Julián Álvarez está en la lista de convocados para jugar la Champions League.

Julián Álvarez está en la lista de convocados para jugar la Champions League.

La UEFA Champions League 2026/27 pone en marcha su cuarta jornada con una atractiva cartelera de martes, antesala del cierre del miércoles. La grilla principal ofrece duelos de alto impacto: Atlético Madrid recibe al Bayern Múnich en el Metropolitano, donde el Cuti Romero quedó desafectado ya que una molestia muscular se volvió a hacer presente.

Barcelona se mide ante Aston Villa, Villarreal desafía en casa al vigente campeón Paris Saint-Germain y Manchester United choca frente a la Roma en Old Trafford. La acción continental arranca más temprano con dos compromisos destacados: Feyenoord ante Inter y Shakhtar contra Sporting de Lisboa.

Martesde Champions: horario, TV de Atlético Madrid vs. Bayern Munich y el resto de los argentinos

Atlético Madrid vs. Bayer Munich

Juan Musso, Giuliano Simeone y Julián Álvarez son parte de la lista de convocados que no incluye a Cuti Romero.

Hora: 17.00.

TV: Fox Sports / DGO / Disney+ Premium.

Estadio: Riyadh Air Metropolitano.

Barcelona vs. Aston Villa

En Aston Villa milita Emiliano Buendía y Alejandro Garnacho, mientras que en el Barcelona no hay presencia argentina.

Hora: 17.00.

TV: ESPN / DGO / Disney+ Premium.

Estadio: Spotify Camp Nou.

Lautaro Mart&iacute;nez no podr&aacute; jugar en la cuarta jornada de la Champions League.

Lautaro Martínez no podrá jugar en la cuarta jornada de la Champions League.

Feyenoord vs. Inter de Milán

Lautaro Martínez se quedó sin participación en la Champions League por una molestia muscular, por la cual también se perdió el encuentro correspondiente a la Serie A donde el Inter cayó 3 a 1 frente al Milan.

Hora: 17.00.

TV: Fox Sports 2 / DGO / Disney+ Premium.

Estadio: De Kuip (Stadion Feijenoord).

Manchester United vs. AS Roma

Lisandro Martínez no está pasando su mejor momento en el Manchester United y es objeto de críticas mientras que su desempeño tampoco está siendo bueno; por el lado del conjunto italiano Paulo Dybala no podrá jugar por lesión, pero Leonardo Balerdi, Nahuel Molina, Santiago Castro y Matías Soulé intentarán quedarse con los 3 puntos.

Hora: 17.00.

TV: ESPN 2 / DGO / Disney+ Premium.

Estadio: Old Trafford.

Villarreal vs. París Saint-Germain

Hora: 17.00.

TV: ESPN 3 / DGO / Disney+ Premium.

Estadio: Estadio de la Cerámica.

El PSG quiere ganar su tercera Champions League consecutiva.

El PSG quiere ganar su tercera Champions League consecutiva.

Toda la agenda de la Champions League

Galatasaray vs. VfB Stuttgart

Hora: 14.45.

TV: Fox Sports / DGO / Disney+ Premium.

Estadio: RAMS Park.

FK Shajtar Donetsk vs. Sporting CP

Hora: 14:.45.

TV: ESPN 3 / DGO / Disney+ Premium.

Estadio: Stadion Cracovii (Polonia).

F.K. Bodo/Glimt vs. LOSC Lille

Hora: 17.00.

TV: ESPN 4 / DGO / Disney+ Premium.

Estadio: Aspmyra Stadion.

LASK Linz vs. SK Slovan Bratislava

Hora: 17.00

TV: Disney+ Premium.

Estadio: Oberösterreich Arena (Raiffeisen Arena).

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