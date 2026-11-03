Alivio para Boca: recupera a un delantero que le dio grandes alegrías de cara a la recta final del año

Cuando la rehabilitación muscular ingresaba en su fase conclusiva hacia mediados de año, un nuevo revés frenó su regreso: el atacante sufrió una hernia de disco lumbar. Luego de evaluar diversos tratamientos conservadores sin conseguir los resultados esperados para la alta competencia, el cuerpo médico determinó que la mejor alternativa era la vía quirúrgica, por lo que el futbolista pasó por el quirófano el 1° de septiembre.

Apenas dos meses después de aquella intervención, el artillero guaraní sorprendió con una notable evolución que le permitió acelerar los plazos previstos. En el ensayo matutino de este lunes, Bareiro trabajó a la par de sus compañeros por primera vez bajo las órdenes de Arruabarrena - con quien todavía no había compartido prácticas tras el recambio en el banco de suplentes -, al tiempo que completó tareas específicas con balón que ratificaron su franca mejoría.

Boca llevará al delantero paso a paso.

El plan de Arruabarrena en una época donde Boca puede ganarlo todo

Pese a las alentadoras sensaciones que dejó su regreso al césped, el cuerpo técnico y los especialistas médicos del club acordaron llevar adelante un reacondicionamiento gradual. Al tratarse de una patología vertebral delicada, la intensificación de las cargas se medirá jornada tras jornada para evitar sobrecargas y garantizar que el jugador recupere el ritmo físico sin asumir riesgos innecesarios.

Con ese criterio de prudencia, el cuerpo técnico ya trazó una hoja de ruta con un objetivo inmediato: la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield. La meta del cuerpo técnico y del propio jugador consiste en integrar la lista de concentrados y ocupar un lugar en el banco de relevos el próximo sábado 14 de noviembre, lo que le permitiría sumar sus primeros minutos oficiales tras seis meses alejado de las canchas.

El plan de ganar rodaje en esa llave nacional responde a una cita todavía más trascendente en el plano internacional. El 21 de noviembre, Boca disputará la gran final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, y el anhelo del atacante es llegar a suelo colombiano en óptimas condiciones para constituir una alternativa de recambio en la búsqueda de una nueva estrella.