Las razones por las cuáles Lionel Messi definió el premio a Joven Talento del Año con su voto

Messi y Yamal en una foto histórica.

El veredicto del Lionel Messi que le dio el triunfo al delantero y postergó a Cubarsí

Bajo el sistema reglamentario que exigía a cada ex triunfador del Balón de Oro ordenar a tres candidatos - con cinco puntos para el primero, tres para el segundo y uno para el tercero -, Messi volcó toda su confianza en Yamal.

La planilla del capitán de la Selección argentina asignó las cinco unidades al extremo de Rocafonda, tres a su compañero de zaga Pau Cubarsí y la unidad restante al mediocampista Ibrahim Maza.

Esa distribución tuvo un impacto matemático terminal en el recuento general. La votación concluyó con un apretadísimo 96 a 94 en favor de Yamal sobre Cubarsí: exactamente los dos puntos de distancia que Messi rubricó en su formulario. Si el rosarino hubiese invertido el orden de sus dos primeras casillas o colocado al defensor en lo más alto, el premio habría quedado irremediablemente en manos del marcador central.

Gracias a la decisión de la máxima figura de la historia culé, Yamal revalidó su reinado generacional y conquistó el galardón por tercera vez consecutiva tras las ediciones de 2024 y 2025. El resultado consagró al atacante en la cúspide juvenil de Europa, impulsado de manera directa por el respaldo de Messi en la definición más ajustada de los últimos tiempos.

Messi fue determinante para el triunfo del español.

Así quedó la votación al Joven Talento del Año