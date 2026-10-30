La Selección argentina confirmó fechas y sedes de los amistosos para la fecha FIFA de noviembre

Los dirigidos por Lionel Scaloni jugarán el viernes 13 de noviembre ante Uruguay, en La Bombonera, y el martes 17 se medirán con Costa Rica en el estadio Mario Kempes de Córdoba. Los horarios y la venta de entradas de ambos encuentros aún no fueron anunciados por la AFA.

Scaloni arma la lista para jugar con Uruguay y Costa Rica.

Ambos partidos serán el cierre de un intenso 2026 para el conjunto nacional que incluyó el subcampeonato del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.