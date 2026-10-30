La Selección argentina confirmó fechas y sedes de los amistosos para la fecha FIFA de noviembre

A través de sus redes sociales la Selección argentina confirmó fechas, rivales y escenarios de los partidos amistosos correspondientes a la fecha FIFA de noviembre con los que cerrará la temporada.
A través de sus redes sociales la Selección argentina confirmó fechas, rivales y escenarios de los partidos amistosos correspondientes a la fecha FIFA de noviembre
A través de sus redes sociales la Selección argentina confirmó fechas, rivales y escenarios de los partidos amistosos correspondientes a la fecha FIFA de noviembre con los que cerrará la temporada.
Los dirigidos por Lionel Scaloni jugarán el viernes 13 de noviembre ante Uruguay, en La Bombonera, y el martes 17 se medirán con Costa Rica en el estadio Mario Kempes de Córdoba. Los horarios y la venta de entradas de ambos encuentros aún no fueron anunciados por la AFA.
Ambos partidos serán el cierre de un intenso 2026 para el conjunto nacional que incluyó el subcampeonato del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
Con el retiro de Lionel Messi y Nicolás Otamendi y algunas lesiones como la de Dibu Martínez, Scaloni deberá anunciar próximamente el plantel para ambos encuentros.
Amistosos Internacionales
Mundial 2026
16/06 vs. Argelia 3 - 0 (Messi 3)
22/06 vs. Austria 2 - 0 (Messi 2)
27/06 vs. Jordania 3 - 1 (Lo Celso, Lautaro Martínez (p) y Messi)
03/07 vs. Cabo Verde 3 - 2 (en tiempo suplementario) (Messi, Lisandro Martínez y Borges e/c)
07/07 vs. 3 - 2 Egipto 3-2 (Romero, Messi y Fernández)
11/07 vs. Suiza 3-1 (en tiempo suplementario) (Mac Allister, Álvarez y Lautaro Martínez)
15/07 vs. Inglaterra 2-1 (Fernández y Lautaro Martínez)
19/07 vs. España 0-1 (en tiempo suplementario)
Amistosos Internacionales
Balance Total 2026
Partidos jugados: 15
Victorias: 14
Empates: 0
Derrotas: 1 (en la final del Mundial ante España)