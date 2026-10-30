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La Selección argentina confirmó fechas y sedes de los amistosos para la fecha FIFA de noviembre

A través de sus redes sociales la Selección argentina confirmó fechas, rivales y escenarios de los partidos amistosos correspondientes a la fecha FIFA de noviembre

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
La Selección volverá a La Bombonera.

La Selección volverá a La Bombonera.

Nicolás Ríos

A través de sus redes sociales la Selección argentina confirmó fechas, rivales y escenarios de los partidos amistosos correspondientes a la fecha FIFA de noviembre con los que cerrará la temporada.

Los dirigidos por Lionel Scaloni jugarán el viernes 13 de noviembre ante Uruguay, en La Bombonera, y el martes 17 se medirán con Costa Rica en el estadio Mario Kempes de Córdoba. Los horarios y la venta de entradas de ambos encuentros aún no fueron anunciados por la AFA.

Scaloni arma la lista para jugar con Uruguay y Costa Rica.

Scaloni arma la lista para jugar con Uruguay y Costa Rica.

Ambos partidos serán el cierre de un intenso 2026 para el conjunto nacional que incluyó el subcampeonato del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Con el retiro de Lionel Messi y Nicolás Otamendi y algunas lesiones como la de Dibu Martínez, Scaloni deberá anunciar próximamente el plantel para ambos encuentros.

La Selección argentina en el 2026

Amistosos Internacionales

  • 27/03 vs. Mauritania 2 - 1 (Fernández y Paz)
  • 31/03 vs. Zambia 5 - 0 (Álvarez, Messi, Barco, Otamendi y Chanda, en contra)
  • 06/06 vs. Honduras 2 - 0 (Lautaro Martínez (p) y Simeone)
  • 09/06 vs. Islandia 3 - 0 (Barco, Messi (p) y Almada)

Mundial 2026

  • 16/06 vs. Argelia 3 - 0 (Messi 3)

  • 22/06 vs. Austria 2 - 0 (Messi 2)

  • 27/06 vs. Jordania 3 - 1 (Lo Celso, Lautaro Martínez (p) y Messi)

  • 03/07 vs. Cabo Verde 3 - 2 (en tiempo suplementario) (Messi, Lisandro Martínez y Borges e/c)

  • 07/07 vs. 3 - 2 Egipto 3-2 (Romero, Messi y Fernández)

  • 11/07 vs. Suiza 3-1 (en tiempo suplementario) (Mac Allister, Álvarez y Lautaro Martínez)

  • 15/07 vs. Inglaterra 2-1 (Fernández y Lautaro Martínez)

  • 19/07 vs. España 0-1 (en tiempo suplementario)

Amistosos Internacionales

  • 30/09 vs. Bolivia 4 - 0 (Lautaro Martínez, Paz, Romero y López)
  • 03/10 vs. Burkina Faso 7 - 0 (Paz, Álvarez, Mastantuono, Simeone, Lautaro Martínez, Prestianni y Diallo, en contra)
  • 06/10 vs. Benín 3 - 0 (Otamendi, Paz, Messi (p))
  • 13/11 vs. Uruguay
  • 17/11 vs. Costa Rica

Balance Total 2026

  • Partidos jugados: 15

  • Victorias: 14

  • Empates: 0

  • Derrotas: 1 (en la final del Mundial ante España)

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