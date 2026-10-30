Los casos de gripe descendieron con la primavera pero hay preocupación por la bronquiolitis

Hay que prestar especial atención a la respiración de los más pequeños.

Sin embargo, la vigilancia de pacientes hospitalizados muestra que esa enfermedad continúa teniendo un peso importante. En las últimas 4 semanas se detectaron 132 casos positivos de este virus entre pacientes internados.

En Mendoza, la gripe se adelantó y alcanzó su pico en mayo

El comportamiento de las infecciones respiratorias en Mendoza permite observar cómo evolucionó la temporada en la provincia. De acuerdo a los últimos datos del Ministerio de Salud, el brote de enfermedad tipo influenza (ETI) se adelantó aproximadamente 4 semanas respecto de su patrón histórico.

Las notificaciones comenzaron a aumentar rápidamente desde la semana epidemiológica 18 y alcanzaron su máximo en la semana 20, con 3.056 casos. Después de ese pico, impulsado principalmente por la circulación de la gripe, se inició un descenso sostenido.

Hasta la semana epidemiológica 37, Mendoza acumulaba 23.299 casos de enfermedad tipo influenza. La circulación de influenza A también llegó a su punto máximo en la semana 21 y, desde entonces, mantuvo una tendencia descendente.

Aunque los contagios de influenza disminuyeron, la evolución de la bronquiolitis siguió otro recorrido durante el invierno.

Qué pasa con la bronquiolitis

A diferencia de la gripe, la bronquiolitis en menores de 2 años mantuvo una tendencia ascendente durante buena parte del invierno. En Mendoza registró un primer pico leve en la semana epidemiológica 11, con 66 casos, pero después volvió a aumentar hasta ubicarse en zona de alerta en la semana 33, cuando se notificaron 237 casos.

Tras alcanzar ese máximo, la curva comenzó a descender hacia la zona de éxito epidemiológico. Hasta la semana 37 se habían acumulado 3.531 casos en la provincia.

Esta evolución estuvo acompañada por el comportamiento del virus sincicial, uno de los principales agentes causales de la bronquiolitis. Según el reporte provincial, el virus comenzó a aumentar en la semana 22 y mantuvo una tendencia ascendente hasta alcanzar su pico en la semana 33.

La diferencia entre ambas curvas es clave para entender la temporada: mientras la gripe tuvo un brote adelantado y descendió después de mayo, la bronquiolitis sostuvo su crecimiento durante el invierno y alcanzó su máximo en agosto.

Hay que tener presente que la vigilancia epidemiológica sigue ubicando a esta enfermedad como una de las principales causas de internación por virus respiratorios en las primeras semanas de octubre.

Vacunación y prevención, incluso cuando bajan los contagios

Ante la disminución de los casos en Mendoza y en el país, desde Salud recuerdan la importancia de mantener al día los esquemas de vacunación contra la influenza, el neumococo, la tos convulsa y el virus sincicial, de acuerdo con las recomendaciones vigentes.

La vacuna antigripal ayuda a reducir el riesgo de complicaciones y enfermedad grave. En el caso del virus sincicial, la vacuna está indicada para embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación y forma parte del Calendario Nacional de Vacunación desde enero de 2024. Su aplicación busca que la madre transfiera anticuerpos al bebé antes del nacimiento y contribuya a reducir el riesgo de bronquiolitis y neumonía graves durante los primeros seis meses de vida.

También se recomienda ventilar los ambientes, lavarse las manos con frecuencia, cubrirse al toser o estornudar y evitar el contacto cercano con otras personas cuando aparecen síntomas respiratorios.

En los bebés y niños pequeños, es importante prestar atención a señales como respiración rápida o dificultosa, hundimiento de las costillas al respirar, problemas para alimentarse o decaimiento marcado. Ante estos síntomas, se debe buscar atención médica.

La tendencia descendente de los contagios es una señal favorable, tanto en el país como en Mendoza. Sin embargo, la evolución de la bronquiolitis y la presencia del virus sincicial entre los pacientes internados muestran por qué es importante mantener la prevención y tomar en cuenta la insistencia de las autoridades sanitarias, incluso después de que haya pasado el pico de la gripe.