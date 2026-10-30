Cómo celebraron el cumpleaños 66 de Diego Maradona los clubes por los que pasó y la Selección argentina

Te metiste en el corazón de la gente y ahí te vas a quedar para toda la vida https://t.co/kd2WjP348I — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 30, 2026

"Hoy nacía la redención de una Nápoles mal vista y maltratada. Una nueva génesis tras Parténope. Ya convertido en mito, se le seguirá amando por siempre". con esa frase de Aurelio De Laurentiis el Napoli recordó a su máximo ídolo.

Lo que no hizo el Barcelona en España si lo hizo el Sevilla, donde Diego volvió al fútbol tras su primer doping positivo. El club andaluz compartió un video y dijo: "El inolvidable Diego Maradona hubiera cumplido hoy 66 años. Mandamos desde Sevilla un abrazo al cielo para el Diego".

El inolvidable @DiegoAMaradona hubiera cumplido hoy 66 años Mandamos desde Sevilla un abrazo al cielo para el Diego #WeAreSevilla https://t.co/5jPXPFY2Qp — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 30, 2026

En Argentina Maradona también jugó en Newell's y la Lepra rosarina lo recordó: "Donde estés, siempre con nosotros. En esta vida y en las otras, siempre con vos. Feliz cumple, Pelu".

Más formal fue la cuenta de la Selección argentina para expresar: "Diego Armando Maradona: hace 66 años nacía una leyenda del fútbol mundial". Antes había publicado un video e indicó: "¡Feliz cumple al cielo, Diego! Gracias por poner bien alto nuestra bandera".

¡Feliz cumple al cielo, Diego! Gracias por poner bien alto nuestra bandera . https://t.co/rfEVHaHuFf — Selección Argentina (@Argentina) October 30, 2026

Mandiyú y Racing tuvieron a Diego como DT

Como DT, además de la Selección, Maradona pasó por Mandiyú y el club de Corrientes compartió un video para decir "Feliz Navidad!! Arrancamos el año 66 D.D.D No habrá otro igual".

Otro club que tuvo al Diego como DT fue Racing y la Academia posteó imágenes de aquella época diciendo: "Diego Armando Maradona. En Racing. O sea, en el ojo de la inolvidable Daniela D’Adamo. Y en su vida y en la tuya y en la nuestra. Que, en última instancia, o en primera, en este día y cada día, es lo que nos va a hacer querer para siempre al hombre que nos hizo el pueblo más feliz del universo"

Finalmente, "Con admiración, respeto y amor eterno", Gimnasia La Plata dijo "Feliz cumpleaños, Diego" con un emotivo video.