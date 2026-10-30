El contundente presagio del tarotista de River para el Superclásico ante Boca: "Un penal"

El Superclásico será favorable a River.

Para Boca, ganar significaría consolidarse en el liderazgo de la Tabla Anual en la que hoy tiene al acecho a Argentinos Juniors (tiene la misma cantidad de puntos pero peor diferencia de gol), a Rosario Central (tiene un punto menos) y a Vélez (tiene dos puntos menos).

Para River, la victoria implicaría asentarse en los puestos de Sudamericana y quedar al tiro de los puestos de Libertadores en caso de que alguno de los equipos de arirba (Boca por ejemplo) libere cupo.

Con este panorama particular llegan las dos parcialidades al Superclásico y el tarotista de River vaticinó una victoria que dividirá al país. El oráculo Millonario marcó que habrá un penal a favor del Xeneize sin embargo el ganador será River.

Según el presagio de las cartas, al conjunto dirigido por el Vasco Arruabarrena le pesará el cansancio de competir en todos los frentes y a eso se le sumará la buena actuación de los dirigidos por Ponzio. Entonces, pese al tiro desde los doce pasos a favor, el vencedor será el Millonario.

El tarotista de Boca no fue tan contundente y en su pronóstico arrojó preocupación para el mundo Boca. "El arbitraje será favorable a River", señaló respecto a Nicolás Ramírez, árbitro principal designado para el encuentro.

"Algo importante pasará en el primer tiempo que determinará el resultado del partido. Me marca mucho el número 2. Guardia alta, Boca. Ya avisé al club", especificó el oráculo pero no detalló quién ganará el Superclásico.