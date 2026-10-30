Prohibieron la caza de ciervos y ahora un árbol vital está en peligro por la reproducción de estos animales

En las poblaciones del interior del parque, la herbivoría fue el principal factor de mortalidad de las plántulas. En Matasgordas murió más del 60 % de los árboles reproductores en ese periodo. En Doñana, conservar la biodiversidad exige considerar las relaciones entre especies, el estado del agua y la capacidad del bosque para regenerarse. Sin nuevos árboles que sustituyan a los adultos muertos, el piruétano corre el riesgo de desaparecer localmente.

Los animales son único problema de estos árboles

Los científicos, sin embargo, no atribuyen el declive a una sola causa. La presión de ciervos y jabalíes se suma a las sequías y a la sobreexplotación de las aguas subterráneas, factores que dificultan la recuperación del arbolado. Fuera del parque, la desecación y labores agrícolas tuvieron más peso en la mortalidad de las plántulas.

¿Cómo proteger un ecosistema cuando una especie abundante perjudica a otra que también necesita conservarse? La prohibición de la caza no significa que la administración no pueda intervenir. La normativa permite actuaciones de control poblacional y restauración del hábitat cuando están justificadas por la gestión del espacio protegido.

Los autores plantean gestionar las densidades elevadas de ungulados, recuperar el equilibrio entre depredadores y presas y conservar animales que dispersan las semillas, como zorros y tejones. También reclaman un uso sostenible del agua subterránea y un seguimiento de las poblaciones de piruétano.