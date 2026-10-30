El Gobierno de Mendoza aprobó el convenio para desarrollar la segunda etapa del Sendero de Gran Recorrido de los Andes, un proyecto turístico de alta montaña que deberá incorporar controles arqueológicos, paleontológicos y ambientales.
Mendoza aprobó la segunda etapa del Sendero de los Andes con controles sobre el patrimonio
El proyecto unirá sectores de alta montaña y atravesará 4 áreas protegidas. Especialistas deberán relevar los posibles hallazgos
La medida fue formalizada mediante el decreto 685, publicado este viernes en el Boletín Oficial. El acuerdo había sido firmado el 15 de enero de 2026 por el Ente Mendoza Turismo (Emetur) y el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas.
El convenio presenta el proyecto como el primer sendero de alta montaña de gran recorrido de la Argentina y señala que atravesará 4 áreas naturales protegidas de Mendoza.
Relevamientos arqueológicos y paleontológicos
El Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Cultura, deberá contratar los servicios profesionales necesarios para monitorear el impacto del sendero sobre el patrimonio.
El trabajo arqueológico incluirá relevamientos de campo, delimitación de zonas de alta vulnerabilidad, sondeos y excavaciones en sitios sensibles, georreferenciación y documentación mediante fotogrametría, tecnología 3D y vuelos con drones.
Los bienes recuperados deberán ser analizados y conservados en laboratorio. También se elaborará un plan preliminar de manejo patrimonial y material informativo para incorporar a la guía del sendero.
El componente paleontológico contempla la identificación de zonas con potencial fosilífero, el registro y la clasificación preliminar de los hallazgos, un mapa de impacto y un protocolo con medidas de control, vigilancia y mitigación.
Antes de cualquier contratación, intervención u obra, la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos deberá evaluar la afectación de los sitios históricos, culturales, arqueológicos y paleontológicos.
En pocas palabras
- Mendoza aprobó: la segunda etapa del Sendero de Gran Recorrido de los Andes, proyecto turístico de alta montaña.
- Controles obligatorios: se exigirán relevamientos arqueológicos, paleontológicos y ambientales sobre el patrimonio.
- Objetivo del proyecto: desarrollar el primer sendero de alta montaña de gran recorrido de Argentina, atravesando 4 áreas protegidas.