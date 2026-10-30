Mendoza aprobó la segunda etapa del Sendero de los Andes con controles sobre el patrimonio

Foto: Gentileza Juan Martín Schiappa De Azevedo

Relevamientos arqueológicos y paleontológicos

El Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Cultura, deberá contratar los servicios profesionales necesarios para monitorear el impacto del sendero sobre el patrimonio.

El trabajo arqueológico incluirá relevamientos de campo, delimitación de zonas de alta vulnerabilidad, sondeos y excavaciones en sitios sensibles, georreferenciación y documentación mediante fotogrametría, tecnología 3D y vuelos con drones.

Los bienes recuperados deberán ser analizados y conservados en laboratorio. También se elaborará un plan preliminar de manejo patrimonial y material informativo para incorporar a la guía del sendero.

Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

El componente paleontológico contempla la identificación de zonas con potencial fosilífero, el registro y la clasificación preliminar de los hallazgos, un mapa de impacto y un protocolo con medidas de control, vigilancia y mitigación.

Antes de cualquier contratación, intervención u obra, la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos deberá evaluar la afectación de los sitios históricos, culturales, arqueológicos y paleontológicos.