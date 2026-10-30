Argentina XV visita a Inglaterra A: cuándo juegan y quiénes son los mendocinos convocados

Tras completar 4 días de concentración en Hindú Club, Argentina XV partió rumbo a Gran Bretaña de cara al amistoso que disputará ante Inglaterra A, el próximo viernes 6 de noviembre en Bath.
Argentina XV partió rumbo a Gran Bretaña de cara al amistoso que disputará ante Inglaterra A, en Bath.
Tras completar 4 días de concentración en Hindú Club, Argentina XV partió rumbo a Gran Bretaña de cara al amistoso que disputará ante Inglaterra A, el próximo viernes 6 de noviembre en Bath.
El mismo comenzará a las 16:45 horas de nuestro país (19:45 hora local) y el tucumano Álvaro Galindo, head coach del seleccionado, convocó a 27 jugadores para el encuentro entre los que figuran 3 mendocinos: Agustín Sarelli (Marista), Federico Serpa y Juan Manuel Vivas (ambos de Los Tordos).
Galindo se refirió a la semana de concentración y al presente del seleccionado: “Fueron cuatro días muy buenos con un plantel que se sigue renovando, lo cual habla bien de la formación y del sistema que tenemos jugadores para ir a buscar”.
A su vez, comentó acerca de las expectativas de cara al partido con Inglaterra A: “Las expectativas son las mejores, creo que es un rival de súper jerarquía, de estos últimos tres años quizá el de mayor jerarquía contra Argentina XV, así que muy bien preparados. La vara va a ser alta, pero estoy súper confiado que tenemos jugadores preparados".