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Argentina XV visita a Inglaterra A: cuándo juegan y quiénes son los mendocinos convocados

Argentina XV partió rumbo a Gran Bretaña de cara al amistoso que disputará ante Inglaterra A, en Bath.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Serpa estará en Argentina XV.

Serpa estará en Argentina XV.

Tras completar 4 días de concentración en Hindú Club, Argentina XV partió rumbo a Gran Bretaña de cara al amistoso que disputará ante Inglaterra A, el próximo viernes 6 de noviembre en Bath.

El mismo comenzará a las 16:45 horas de nuestro país (19:45 hora local) y el tucumano Álvaro Galindo, head coach del seleccionado, convocó a 27 jugadores para el encuentro entre los que figuran 3 mendocinos: Agustín Sarelli (Marista), Federico Serpa y Juan Manuel Vivas (ambos de Los Tordos).

Juan Manuel Vivas estará entre los primera línea de Argentina XV.

Juan Manuel Vivas estará entre los primera línea de Argentina XV.

Galindo se refirió a la semana de concentración y al presente del seleccionado: “Fueron cuatro días muy buenos con un plantel que se sigue renovando, lo cual habla bien de la formación y del sistema que tenemos jugadores para ir a buscar”.

A su vez, comentó acerca de las expectativas de cara al partido con Inglaterra A: “Las expectativas son las mejores, creo que es un rival de súper jerarquía, de estos últimos tres años quizá el de mayor jerarquía contra Argentina XV, así que muy bien preparados. La vara va a ser alta, pero estoy súper confiado que tenemos jugadores preparados".

Argentina XV en 2026

  • 15/08/2026 Argentina XV 24 vs Estados Unidos 25 (Amistoso)
  • 29/08/2026 Argentina XV 58 vs Paraguay 11 (Américas Rugby Championship)
  • 02/09/2026 Argentina XV 64 vs Uruguay 10 (Américas Rugby Championship)
  • 06/09/2026 Argentina XV 27 vs Chile 28 (Américas Rugby Championship)
  • 06/11/2026 Argentina XV vs Inglaterra A (Amistoso)

El plantel de Argentina XV para el amistoso ante Inglaterra A

  • BERNASCONI, Bautista (Benetton Rugby, Italia) (3 caps con Los Pumas)
  • CORREA, Diego (CAE, Entre Ríos)
  • D’AMORIM, Nicolás (Hindú) (1 cap con Los Pumas)
  • DELGADO, Pedro (Harlequins, Inglaterra) (12 caps con Los Pumas)
  • FERNÁNDEZ, Galo (Universitario , Córdoba)
  • FERNÁNDEZ CRIADO, Rodrigo (Belgrano Athletic)
  • FRAGA, Agustín (CUBA)
  • GALVÁN, Gael (Agen, Francia)
  • GRONDONA, Benjamín (Bristol Bears, Inglaterra) (4 caps con Los Pumas)
  • LUSARRETA, Francisco (Belgrano Athletic)
  • MARTÍN MONTILLA, Juan Segundo (Clermont, Francia)
  • MEDRANO, Matías (Benetton Rugby, Italia)
  • OCAMPO, Enzo (Universitario, Córdoba)
  • ORDIZ, Benjamín (Los Caranchos, Rosario)
  • OSADCZUK, Matías (S.I.T.A.S.)
  • PASQUINI, Mateo (Tucumán Rugby)
  • PENOUCOS, Juan (Belgrano Athletic)
  • PÉREZ RACHEL, Juan Cruz (Deportiva Francesa – URBA)
  • PERNAS, Santiago (Alumni) (1 cap con Los Pumas)
  • ROSSETTO, Franco (CAE, Entre Ríos)
  • SARELLI, Agustín (Marista)
  • SERPA, Federico (Los Tordos)
  • SLUGA, Francisco (Buenos Aires C&RC)
  • SUGASTI, Alejo (Jockey, Rosario)
  • VIOLA, Nicolás (Jockey, Córdoba)
  • VIVAS, Juan Manuel (Los Tordos)
  • WADE, Tobías (Zebre Parma, Italia)

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