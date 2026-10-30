Argentina XV visita a Inglaterra A: cuándo juegan y quiénes son los mendocinos convocados

El mismo comenzará a las 16:45 horas de nuestro país (19:45 hora local) y el tucumano Álvaro Galindo, head coach del seleccionado, convocó a 27 jugadores para el encuentro entre los que figuran 3 mendocinos: Agustín Sarelli (Marista), Federico Serpa y Juan Manuel Vivas (ambos de Los Tordos).

Juan Manuel Vivas estará entre los primera línea de Argentina XV.

Galindo se refirió a la semana de concentración y al presente del seleccionado: “Fueron cuatro días muy buenos con un plantel que se sigue renovando, lo cual habla bien de la formación y del sistema que tenemos jugadores para ir a buscar”.