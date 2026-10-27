Los Pumas están en Londres y recibieron una pésima noticia a poco menos de un año del Mundial de Rugby 2027

Los Pumas están concentrados en Londres antes de lo que será el cierre del Nations Championship 2026 y recibieron la confirmación de una muy mala noticia cuando falta poco menos de un año para el Mundial de Rugby 2027.
Los Pumas están en Londres antes del cierre del Nations Championship 2026 y recibieron la confirmación de una muy mala noticia a poco menos de un año para el Mundial de Rugby 2027.
Los Pumas están concentrados en Londres antes de lo que será el cierre del Nations Championship 2026 y recibieron la confirmación de una muy mala noticia cuando falta poco menos de un año para el Mundial de Rugby 2027.
Bath, uno de los clubes más poderosos de la Premiership, publicó un parte médico en su sitio oficial y confirmó que el cordobés Santiago Carreras sufrió una grave lesión en su rodilla derecha.
"Santi Carreras ha sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) y se perderá el resto de la temporada", indicó brevemente el informe que confirmó las especulaciones que se originaron el viernes cuando el talentoso jugador formado en Córdoba Athletic se retiró muy dolorido del encuentro en el que su equipo perdió de visitante frente a Gloucester (23-5) el club en el que Carreras jugó sus primeras temporadas en el rugby inglés.
Carreras fue remplazado en la lista de 33 convocados a la concentración en Londres por su comprovinciano Mateo Soler y será operado en los próximos días para iniciar una recuperación de al menos 8 meses.
En el mejor de los casos el full back o apertura podría estar recuperado para sumarse a Los Pumas julio para los partidos previos al Mundial de Rugby 2027 que se iniciará el 1 de octubre del año que viene y sería el tercero de la trayectoria de Carreras.
Con 28 años, Santiago Carreras es una de las figuras actuales de Los Pumas ya sea jugando de full back o de apertura las dos posiciones en las que ha alternado en sus 70 partidos internacionales jugados entre 2019 y este año.
Autor de 235 puntos (9 tries; 34 penales y 44 conversiones) en el seleccionado, Carreras estaba en su segunda temporada en Bath donde acumulaba un par de tries.