Los Pumas están en Londres y recibieron una pésima noticia a poco menos de un año del Mundial de Rugby 2027

Carreras fue remplazado en la lista de 33 convocados a la concentración en Londres por su comprovinciano Mateo Soler y será operado en los próximos días para iniciar una recuperación de al menos 8 meses.

En el mejor de los casos el full back o apertura podría estar recuperado para sumarse a Los Pumas julio para los partidos previos al Mundial de Rugby 2027 que se iniciará el 1 de octubre del año que viene y sería el tercero de la trayectoria de Carreras.

Santiago Carreras, una de las figuras de Los Pumas

Con 28 años, Santiago Carreras es una de las figuras actuales de Los Pumas ya sea jugando de full back o de apertura las dos posiciones en las que ha alternado en sus 70 partidos internacionales jugados entre 2019 y este año.

Autor de 235 puntos (9 tries; 34 penales y 44 conversiones) en el seleccionado, Carreras estaba en su segunda temporada en Bath donde acumulaba un par de tries.