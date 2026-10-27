Lionel Messi y el Balón de Oro: la historia de un romance eterno que marcó una era

Aquella cita norteamericana significó su adiós definitivo de la Selección argentina tras alcanzar el subcampeonato ante España, cerrando su trayectoria albiceleste con 21 tantos en Copas del Mundo luego de una vibrante puja mano a mano con Kylian Mbappé.

El artillero francés terminó imponiéndose tanto en la tabla de goleadores de la edición (con diez festejos) como en el récord histórico de la competencia, donde alcanzó los 22 gritos tras disputar tres certámenes ecuménicos.

A pesar de su actuación consagratoria en la Copa del Mundo, el capitán argentino no logró coronar el año con el galardón individual más prestigioso del planeta. En una reñida votación, el Balón de Oro 2026 quedó en manos del delantero británico Harry Kane, relegando a Messi a la quinta ubicación general por detrás del propio atacante inglés, Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Rodri.

Esta resolución dejó al 10 fuera del podio por apenas tercera ocasión en toda su carrera deportiva, sin contar las ediciones de 2022, 2023 y 2025 en las que no estuvo entre los nominados.

Con este resultado, el astro replicó la quinta colocación que había obtenido en 2018 cuando el croata Luka Modri alzó el trofeo, antecedentes que se suman a su vigésimo puesto en 2006 con 19 años - gala conquistada por el italiano Fabio Cannavaro - como las únicas tres veces en las que integró la nómina final sin acceder a la terna de los tres mejores futbolistas del mundo.

En esta edición, mientras los jugadores se vistieron de gala, el astro argentino prefirió no viajar y se quedó en Miami para disfrutar de la Messi Cup, el torneo infantil que lo tiene como organizador.

Las ocho conquistas doradas de Lionel Messi

El desenlace en la gala no eclipsa una hegemonía sin precedentes en la historia del fútbol. A lo largo de dos décadas en la cúspide mundial, Lionel Messi levantó ocho veces el trofeo dorado de France Football, cimentado en hitos colectivos e individuales irrepetibles:

2009 (El sextete perfecto): fue el líder indiscutido del Barcelona de Pep Guardiola que ganó los seis títulos posibles en un año, sellando el logro con su recordado gol de cabeza al Manchester United en la final de la Champions League en Roma.

2010 (Poder de fuego continental): se consagró bicampeón de LaLiga y alzó la Bota de Oro europea tras firmar 47 goles en todas las competencias, ratificando su superioridad individual en el fútbol de elite.

2011 (Cátedra en Wembley): guió al Barça a otra temporada de ensueño con la conquista de LaLiga, el Mundial de Clubes y una nueva Champions League, brillando en la final con una exhibición frente al Manchester United.

2012 (La marca de los 91 goles): protagonizó el año individual más demoledor en los registros del deporte al convertir 91 goles oficiales en un solo año calendario, récord absoluto con el que pulverizó la histórica marca de Gerd Müller.

2015 (El segundo triplete): condujo al tridente más temible de la era moderna junto a Luis Suárez y Neymar para ganar Champions League, LaLiga y Copa del Rey con la camiseta blaugrana.

2019 (Bota de Oro y regularidad): fue la máxima figura de LaLiga con 36 anotaciones para quedarse con una nueva Bota de Oro, además de liderar la tabla de goleadores de la Champions League con 12 conquistas.

2021 (La consagración con la Albiceleste): rompió la sequía con la Selección argentina absoluta al conquistar la Copa América en el Maracaná, torneo en el que fue elegido mejor jugador, máximo goleador y líder en asistencias.

2023 (La gloria eterna en Qatar): alcanzó la cima de su carrera con la conquista del Mundial de Qatar 2022, donde alzó la Copa del Mundo como capitán y se llevó el Balón de Oro del torneo tras convertir siete tantos y brindar tres asistencias.

El esfuerzo y la paciencia tuvieron su recompensa para Harry Kane.

Así quedó el top 10 del Balón de Oro 2026