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Con los goles de Martín Pino, Godoy Cruz sueña con llegar a la final por el ascenso a Primera

Martín Pino es la gran figura de Godoy Cruz que sueña con poder jugar la final por el primer ascenso. Marcó dos goles en la victoria por 3 a 0 ante Mitre

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Martín Pino, el goleador de Godoy Cruz, le marcó dos tantos a Mitre.

Martín Pino, el goleador de Godoy Cruz, le marcó dos tantos a Mitre.

Godoy Cruz logró una contundente victoria ante Mitre, en Santiago del Estero por 3 a 0 y a una fecha del final sueña con jugar la final por el primer ascenso con el ganador de la Zona B. El delantero Martín Pino, que venía de marcarle un hat-trick a Estudiantes de Buenos Aires, marcó un doblete ante el Aurinegro y llegó a 18 goles en el certamen.

Mart&iacute;n Pino, el nueve del Tomba, hace delirar a los hinchas con sus goles.

Martín Pino, el nueve del Tomba, hace delirar a los hinchas con sus goles.

Martín Pino es una de las grandes figuras de Godoy Cruz y del campeonato. El Tomba alimenta la ilusión de seguir peleando por el sueño de volver a Primera División. Frente a Mitre además de marcar dos goles le dio una asistencia a Sebastián Martínez.

Mart&iacute;n Pino marc&oacute; cinco goles en dos partidos.

Martín Pino marcó cinco goles en dos partidos.

Martín Pino y el objetivo del ascenso

"Teníamos que ganar como sea para seguir con chances de pelear por el primer puesto. Ahora tenemos una final como local frente a Almirante Brown y tenemos que ganar. Nosotros seguiremos peleando hasta el final con la humildad que nos caracteriza". aseguró el goleador tras el partido ante Mitre.

"En lo personal estoy contento, pero tenemos un objetivo. Tengo un sueño igual que todos mis compañeros, y vamos por eso”, aseguró el goleador.

Con respecto a su racha goleadora, con humildad, manifestó: "Me siento muy agradecido a mis compañeros, que son los que me ayudan para convertir los goles, esto es un trabajo en equipo".

Qué necesita Godoy Cruz para jugar la final por el primer ascenso

El Tomba quedó a dos puntos del líder Ferro y este sábado si el Tomba le gana a Almirante Brown, en el Feliciano Gambarte y si Ferro no le gana al descendido Acassuso, como visitante, el Expreso llegará a la final.

Ambos partidos se jugarán este sábado desde las 15. Se espera una gran convocatoria en el Feliciano Gambarte.

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