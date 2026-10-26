Con los goles de Martín Pino, Godoy Cruz sueña con llegar a la final por el ascenso a Primera

"En lo personal estoy contento, pero tenemos un objetivo. Tengo un sueño igual que todos mis compañeros, y vamos por eso”, aseguró el goleador.

Con respecto a su racha goleadora, con humildad, manifestó: "Me siento muy agradecido a mis compañeros, que son los que me ayudan para convertir los goles, esto es un trabajo en equipo".

Qué necesita Godoy Cruz para jugar la final por el primer ascenso

El Tomba quedó a dos puntos del líder Ferro y este sábado si el Tomba le gana a Almirante Brown, en el Feliciano Gambarte y si Ferro no le gana al descendido Acassuso, como visitante, el Expreso llegará a la final.

Ambos partidos se jugarán este sábado desde las 15. Se espera una gran convocatoria en el Feliciano Gambarte.