Final de la Copa Sudamericana Boca vs. Mineiro: se confirmó el día de la venta de entradas

La Conmebol dio a conocer el día que se venderán las entradas para la final de la Copa Sudamericana 2026. Boca y Atlético Mineiro de Brasil se medirán en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.
La Conmebol dio a conocer el día en que se venderán las entradas para la final de la Copa Sudamericana 2026, donde se medirán Boca y Mineiro en Barranquilla
La Conmebol dio a conocer el día que se venderán las entradas para la final de la Copa Sudamericana 2026. Boca y Atlético Mineiro de Brasil se medirán en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.
Los hinchas de Boca y el Mineiro ya pueden registrarse en la plataforma del ente organizador y completar un formulario con sus datos para recibir información sobre el precio de los boletos y la cantidad que pueda comprar cada espectador, lo cual todavía no ha fue detallado.
En los próximos días la Conmebol expedirá más detalles sobre el precio de los tickets en el estadio Metropolitano, además de a cuántas entradas podrá acceder cada hincha.
La venta se realizará el martes 3 de noviembre únicamente a través de la plataforma oficial del ente organizador y el aforo estará repartido de forma equitativa entre simpatizantes de ambos clubes.
Boca, que ya fue campeón de la Sudamericana en 2004 y 2005, viajará a Colombia para enfrentarse a Atlético Mineiro en búsqueda del tercer trofeo. Seguramente al Xeneize lo acompañarán muchos hinchas.
La Conmebol repartirá las entrada y no habrá participación de las instituciones.
Habrá 12.000 generales y 40.000 plateas para los simpatizantes de cada club.
El formulario debe ser completado con información personal y un correo electrónico, que permitirá conocer a cada uno de los simpatizantes el precio de las entradas y la cantidad permitida para cada comprador, aunque no asegura ninguna prioridad en la fila virtual.
Al llenar el registro se podrá especificar qué tipo de sector desea ocupar cada uno, con cuatro diferenciaciones: hospitality (sector preferencial con acceso a catering y entretenimiento), categoría 1 (sector preferencial ubicado detrás de los bancos de suplentes, con asientos numerados e hinchas de ambos clubes), categoría 2 (platea opuesta a la anterior, asientos sin numerar) y categoría 3 (cabeceras con asientos sin numerar).