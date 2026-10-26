Final de la Copa Sudamericana Boca vs. Mineiro: se confirmó el día de la venta de entradas

Final de la Copa Sudamericana Boca vs. Mineiro: cuándo se venden las entradas

La venta se realizará el martes 3 de noviembre únicamente a través de la plataforma oficial del ente organizador y el aforo estará repartido de forma equitativa entre simpatizantes de ambos clubes.

Boca, que ya fue campeón de la Sudamericana en 2004 y 2005, viajará a Colombia para enfrentarse a Atlético Mineiro en búsqueda del tercer trofeo. Seguramente al Xeneize lo acompañarán muchos hinchas.

La Conmebol repartirá las entrada y no habrá participación de las instituciones.

Habrá 12.000 generales y 40.000 plateas para los simpatizantes de cada club.

Muchos hinchas de Boca podrán viajar a Colombia para la final de la Copa Sudamericana.

El formulario debe ser completado con información personal y un correo electrónico, que permitirá conocer a cada uno de los simpatizantes el precio de las entradas y la cantidad permitida para cada comprador, aunque no asegura ninguna prioridad en la fila virtual.

Al llenar el registro se podrá especificar qué tipo de sector desea ocupar cada uno, con cuatro diferenciaciones: hospitality (sector preferencial con acceso a catering y entretenimiento), categoría 1 (sector preferencial ubicado detrás de los bancos de suplentes, con asientos numerados e hinchas de ambos clubes), categoría 2 (platea opuesta a la anterior, asientos sin numerar) y categoría 3 (cabeceras con asientos sin numerar).