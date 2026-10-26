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Por qué razón Messi no viajó a Londres a la entrega del Balón de Oro

Lionel Messi no viajó a Londres y finalmente no asistirá a la gala del Balón de Oro en el en el London Palladium Theatre, de Inglaterra. Las razones

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Messi no viajó a la gala del Balón de Oro.

Messi no viajó a la gala del Balón de Oro.

El astro del Inter Miami Lionel Messi no viajó a Londres y finalmente no asistirá a la gala del Balón de Oro en el London Palladium Theatre, de Inglaterra. Lautaro Martínez, el otro argentino que está en carrera para recibir el premio, finalizó en el 22° del ranking.

Messi no estará en la gala, cuando el galardón cumple su el 70° aniversario del galardón.

Messi posaba con el octavo Bal&oacute;n de Oro que gan&oacute;.

Messi posaba con el octavo Balón de Oro que ganó.

Por qué razón Messi no viajó a Londres

Leo Messi decidió no viajar a la capital inglesa para la ceremonia de la revista France Football debido a su seguidilla de viajes en sus últimos días.

La Pulga estuvo en España donde recibió el Premio Princesa de Asturias y posteriormente viajó a Nueva York, donde su equipo cayó por 2-0 frente a New York RB el sábado 24 de octubre.

Lautaro Mart&iacute;nez est&agrave;&iexcl;&aacute; en carrera por el Bal&oacute;n de Oro.

Lautaro Martínez està¡á en carrera por el Balón de Oro.

Leo estuvo nominado 17 veces y se quedó con el premio en ocho oportunidades, en el 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023 y por ello es el máximo ganador de la historia.

Messi sería un serio candidato a ganar el premio, ya que fue gran figura de la Selección argentina en el Mundial 2026, donde marcó ocho goles. El conjunto nacional fue subcampeón tras caer por 1-0 ante España en la final.

Lautaro Martínez y el Dibu Martínez estarán en la gala del Balón de Oro

El otro argentino que está nominado es Lautaro Martínez, goleador y capitán del Inter que conquistó el Scudetto.

Además Emiliano Dibu Martínez (jugaba en Aston Villa y ahora está en el Chelsea) compite en la categoría Portero del Año, el Trofeo Yashin.

Los rivales del Dibu son Thibaut Courtois, Joan García, Yassine Bounou, Gregor Kobel, Édouard Mendy, David Raya, Matvey Safonov, Unai Simón y Vozinha, el arquero de Cabo Verde que fue sensación en la Copa del Mundo.

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