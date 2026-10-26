Por qué razón Messi no viajó a Londres a la entrega del Balón de Oro

La Pulga estuvo en España donde recibió el Premio Princesa de Asturias y posteriormente viajó a Nueva York, donde su equipo cayó por 2-0 frente a New York RB el sábado 24 de octubre.

Lautaro Martínez està¡á en carrera por el Balón de Oro.

Leo estuvo nominado 17 veces y se quedó con el premio en ocho oportunidades, en el 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023 y por ello es el máximo ganador de la historia.

Messi sería un serio candidato a ganar el premio, ya que fue gran figura de la Selección argentina en el Mundial 2026, donde marcó ocho goles. El conjunto nacional fue subcampeón tras caer por 1-0 ante España en la final.

Lautaro Martínez y el Dibu Martínez estarán en la gala del Balón de Oro

El otro argentino que está nominado es Lautaro Martínez, goleador y capitán del Inter que conquistó el Scudetto.

Además Emiliano Dibu Martínez (jugaba en Aston Villa y ahora está en el Chelsea) compite en la categoría Portero del Año, el Trofeo Yashin.

Los rivales del Dibu son Thibaut Courtois, Joan García, Yassine Bounou, Gregor Kobel, Édouard Mendy, David Raya, Matvey Safonov, Unai Simón y Vozinha, el arquero de Cabo Verde que fue sensación en la Copa del Mundo.