El cruce de Franco Colapinto con un periodista británico tras una repudiable frase sobre su nacionalidad

En medio de un fin de semana lleno de emociones, el argentino Franco Colapinto quedó envuelto en una fuerte polémica internacional luego de sufrir una agresión verbal por parte de un reconocido periodista y presentador británico.
El joven piloto de la Fórmula 1 le respondió sin rodeos al conductor inglés. Los detalles del cruce, en la nota
En medio de un fin de semana lleno de emociones, el argentino Franco Colapinto quedó envuelto en una fuerte polémica internacional luego de sufrir una agresión verbal por parte de un reconocido periodista y presentador británico.
Se trata de Jeremy Clarkson, la célebre figura inglesa del programa Top Gear, quien estuvo presente como invitado especial de la escudería Alpine. El periodista realizó comentarios despectivos sobre el corredor albiceleste, asegurando de forma burlona que Colapinto merecía una sanción penalizatoria simplemente "por ser argentino".
Frente a la repercusión inmediata que generaron los dichos en las redes sociales, el propio corredor oriundo de Pilar no esquivó los micrófonos de la prensa internacional y fijó su postura con total entereza.
"Por supuesto que no tiene nada que ver con el equipo. Dio una entrevista por su cuenta, no es algo relacionado con la escudería", explicó el piloto de la Fórmula 1 en diálogo con Motorsport Latinoamérica.
A la hora de referirse al conductor británico, el joven deportista intentó bajarle el tono al escándalo personal pero dejó en claro su descontento: "Creo que siempre ha sido un poco de hacer bromas. No lo conozco realmente, pero eso me dijeron".
Sin embargo, el piloto argentino fue más allá y aprovechó para transmitir un mensaje de concientización para terminar con el hostigamiento dentro y fuera de las pistas: "Supongo que hay que intentar centrarnos en nosotros mismos. Yo intento mejorar la situación, pero hace falta la ayuda de mucha gente".
La polémica alcanzó una dimensión tal que el equipo Alpine tuvo que salir rápidamente a desmarcarse de las palabras formuladas por su invitado VIP.
A través de sus canales de comunicación, la escudería emitió un comunicado oficial donde remarcó que las declaraciones vertidas no representan en absoluto los principios de amabilidad y respeto que promulga la organización. Asimismo, respaldaron de forma contundente al automovilista argentino: "Franco es nuestro piloto y tiene todo nuestro apoyo".
A este fuerte repudio se le sumó Jamie Campbell-Walter, representante del argentino, quien arremetió contra el periodista en redes sociales por atacar la nacionalidad de Colapinto en un espacio de máxima visibilidad global como lo es la Fórmula 1.