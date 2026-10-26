El cruce de Franco Colapinto con un periodista británico tras una repudiable frase sobre su nacionalidad

"Por supuesto que no tiene nada que ver con el equipo. Dio una entrevista por su cuenta, no es algo relacionado con la escudería", explicó el piloto de la Fórmula 1 en diálogo con Motorsport Latinoamérica.

Colapinto respondió con altura ante el maltrato del periodista.

A la hora de referirse al conductor británico, el joven deportista intentó bajarle el tono al escándalo personal pero dejó en claro su descontento: "Creo que siempre ha sido un poco de hacer bromas. No lo conozco realmente, pero eso me dijeron".

Sin embargo, el piloto argentino fue más allá y aprovechó para transmitir un mensaje de concientización para terminar con el hostigamiento dentro y fuera de las pistas: "Supongo que hay que intentar centrarnos en nosotros mismos. Yo intento mejorar la situación, pero hace falta la ayuda de mucha gente".

El comunicado oficial de Alpine y el apoyo a su piloto

La polémica alcanzó una dimensión tal que el equipo Alpine tuvo que salir rápidamente a desmarcarse de las palabras formuladas por su invitado VIP.

A través de sus canales de comunicación, la escudería emitió un comunicado oficial donde remarcó que las declaraciones vertidas no representan en absoluto los principios de amabilidad y respeto que promulga la organización. Asimismo, respaldaron de forma contundente al automovilista argentino: "Franco es nuestro piloto y tiene todo nuestro apoyo".

A este fuerte repudio se le sumó Jamie Campbell-Walter, representante del argentino, quien arremetió contra el periodista en redes sociales por atacar la nacionalidad de Colapinto en un espacio de máxima visibilidad global como lo es la Fórmula 1.